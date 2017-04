Alates sellest nädalast kuni juuni keskpaigani saab igal kolmapäeval osaleda tasuta põnevates loengutes ja treeningutes, mis toimuvad väljaspool tavalisi spordisaale.

Tallinna spordi- ja noorsooameti teestvedamisel toimuvad pop-up treeningud tõid eelmisel aastal kokku ligi viissada trennihuvilist. “Sel aastal viime läbi ka praktilisi loenguid ja töötubasid, kus räägime tervislikust toitumisest ja näiteks sellest, kuidas kevadväsimuse ja stressiga toime tulla,” selgitas programmijuht Anu Kägu.

Treeningutesse ja loengutesse on oodatud eeskätt gümnaasiuminoored ja tudengid, kellel napib aega, vahendeid ja teadmisi, kuidas oma keha ja vaimu eest hoolitseda ning seeläbi ka näiteks eksamiteks paremini valmistuda. “Kuid loomulikult on oodatud ka mitte enam nii noored trenni- ja toiduhuvilised – olgu nendeks siis kontoritöötajad või kodused emad,” lausus Kägu. “Kindlasti julgustame treeningutele tulema ka noormehi, sest kurb statistika näitab, et meie noored mehed on kaldumas ülekaalulisusele ning arvuti tagant lahkutakse vaid hädavajalikeks käikudeks.”

Treeningud ja loengud toimuvad kolmapäeviti: