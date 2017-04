Konnasilm on ümarik ja selle keskelt paksemast kohast tungib sügavamale südamik, mille alalise rõhumise tõttu tekib nahasse lehtrikujuline süvend ja tihti ka kerge nahapõletik, mistõttu on konnasilm valus.

Konnasilm on nahapaksend, mis on tingitud enamasti kas aktiivsest liikumisrohkest elustiilist või liiga kitsastest ja muidu ebasobivatest jalanõudest. Kuidas konnasilmadest vabaneda, annab nõu Apotheka proviisor Merilin Nurk.

Vali sobivaim toode

Konnasilma kõrvaldamiseks on apteegis saadaval erinevaid vahendeid: plaastreid, vedelikke ja salve. Nendest tuleb leida enda jaoks sobivaim.

Üks mugav, kiire ja tõhus võimalus on kasutada näiteks hüdrokolloidsel tehnoloogial põhinevaid Urgo salitsüülhappega konnasilmaplaastreid.

Plaastri salitsüülhappega keskosa aitab pehmendada surnud naharakke, millest konnasilm koosnebki. Plaaster püsib hästi paigal, leevendab ka kohe valu ning vähendab survet kahjustunud kohale. Hüdrokolloidne tehnoloogia tähendab, et plaaster loob enda alla soodsa keskkonna konnasilmast paranemiseks.

Salitsüülhappega Compeed Active konnasilmaplaaster eemaldab järjekindlalt konnasilma, kuni seda enam ei ole. Tavaliselt toimub konnasilma eemaldumine juba seitsme päevaga. Kohas, kus konnasilm on just eemaldunud, on hea kasutada Compeed kaitsvaid konnasilmaplaastreid, et vältida konnasilma uuesti tekkimist.

Pehmendav jalavann

Enne plaastri pealepanekut võib jalgadele teha ka nahka pehmendava vanni – selleks on hea kasutada mõnd jalavannisoola, seejärel jalad korralikult kuivatada ning siis kui nahk kuiv, asetada plaaster konnasilmale.

Plaastri kinnitamisel tuleks jälgida, et toimeaine ühilduks täpselt konnasilmaga ning veenduda, et plaastri ääred oleksid korralikult ja püsivalt nahale kinnitunud, vastasel juhul hakkab toimeaine märkamatult koorima kõrval asuvat tervet nahka, mis võib põhjustada põletikku. Salitsüülhappega plaastrit võib peal hoida kuni kaks päeva, mispeale tuleb taas teha uus jalavann.

Kõrvalda tekkepõhjused

Konnasilm tekib uuesti kui ei kõrvaldata selle tekkepõhjusi – ebamugavaid jalanõusid. Et edaspidi konnasilmade tulekust hoiduda, on esmatähtis leida endale mugavad jalanõud. Uusi jalatseid on mõttekas osta õhtul kui pikk päev selja taga ja jalad on veidi turses. Samu jalanõusid ei peaks kandma iga päev, siis ei ole jalad kingade sees koguaeg samas asendis.