Kuigi see võib tulla üllatusena, on karm tõde see, et just naised on rohkem ohustatud nii infarktist kui vähist. Seepärast on väga oluline osata neid tõbesid õigel ajal märgata. Siin on välja toodud viis märki, kuidas naiste infarkti ära tunda.

1. Higistamine ja jõuetus on sümptomid, mida sageli seostatakse pigem külmetuse kui infarktiga. Sestap jälgi end – olukord on tõsine, kui need muutuvad hullemaks pärast pingutust või ka puhkeasendis. Kui neile lisandub valu rinnus, on see kindel hoiatus, kirjutab The Healthy Food.

2. Iiveldus või oksendamine on naiste seas vägagi levinud südameinfarkti märk,