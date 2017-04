Nimelt on retseptide autor, blogija Tuuli Mathisen, kasutanud võileibade valmistamisel pagaritooteid, mille jahu osakaal tänu juurikate lisamisele on väiksem kui tavatoodetel.

Einevõileivad võivad lisaks hommikusöögile olla ka mõnusalt kergeks kõhutäieks ka õhtusöögil. Kui pikaks veninud päeva lõpus enam rammusad praed sugugi ei isuta, siis tee endale hoopis üks tavapärasest rikkalikum võileib, mille valmistamiseks vajaminevad koostisosad on ühtaegu äärmiselt isuäratavad kui ka tervislikud.

Coleslaw salat on eelkõige ameeriklaste salatiklassikute hulka kuuluv värviline kapsa-porgandisalat, mille kaste baseerub majoneesil. Maitsev ja külluslik salat sobib hästi ka võileiva vahele sättida, andes sellele mahlasust ja mõnusalt krõmpsuvat iseloomu. Salatile sobib sättida kalkunifilee viile ja kevadisel ajal ka lahke käega idandeid, mis kevadväsimust peaksid peletama.

Vaja läheb: 2 viilu Fazeri pastinaagi-porgandi Juurika palaleivakest, soovi korral röstituna, 200 g coleslaw salatit, 100 g suitsutatud kalkunifileed, viilutatuna, paar peotäit idandeid, soola ja pipart. Coleslaw salatiks: pool väiksemat noore kapsa pead, õhukeste ribadena, veerand punase kapsa pead, õhukeste ribadena, 1 porgand, riivituna või õhukeste viiludena, 1 punane sibul, poolratastena, 2-3 sl majoneesi, 1 sl valge veini äädikat, 1 tl vedelat mett, soola ja pipart, soovi korral veidi sinepit, sidrunimahla, värsket hakitud peterselli

Valmistamine: Valmista esmalt coleslaw salat. Selleks sega omavahel majonees, valge veini äädikas, mesi ja sidrunimahl. Maitsesta soola ja pipraga. Tõsta kaussi kapsaribad, porgand ja sibul ning kalla peale kaste. Sega läbi ja maitsesta lõplikult. Soovi korral lisa salatile rosinaid ja/või Kreeka pähkleid. Puista peale hakitud peterselli. Võileibade valmistamiseks aseta palaleivakese alumisele poolele korralik kogus salatit. Sinna peale tõsta kalkunifilee viilud ja kõige peale aseta idandid. Serveeri kohe, et sai läbi ei vettiks.

Röstitud Juurikasai kodujuustu, avokaado ja külmsuitsulõhega

Tõelise tervisesõbra võileib, mis pakub kerget kosutust näiteks pärast õhtust trenni. Avokaados on tervislikke rasvhappeid, lõhe aitab keha varustada väärtuslike Omega 3 rasvadega, kodujuust on hinnatud valguallikas ning wakame vetikas on suurepärane magneesiumi, raua, joodi, kaltsiumi ja veel paljude keha toimimise jaoks vajalike vitamiinide ja mineraalainete allikas.

Vaja läheb: 2 viilu Fazeri pastinaagi-porgandi Juurikasaia, röstituna, 100 g kodujuustu, vajadusel kuivemaks nõrutatuna, soovi korral veidi paksemat hapukoort või majoneesi, 1 suurem avokaado, viilutatuna, 100 g külmsuitsulõhet, seesamiseemneid, Wakame vetikaid, värskelt jahvatatud musta pipart