Kui sul on vaja tõhusat ja ranget dieeti, on just see üks, mida katsetada – sellega lubatakse lahti saada kolme päevaga neljast ja poolest üleliigsest kilost. Mõistagi vaid siis, kui kavast ka kinni pidada.

Hea on ka see, et dieet on soodne ning selle ajal on lubatud vürtsid, sidrunimahl, must kohv, vesi ja tee, kirjutab Organic Health Corner. Ning kogu protsess kestab vaid kolm päeva.

Kui on soov lahti saada rohkematest kilodest, peaks pärast kolmepäevast dieeti neljaks päevaks pausi tegema.