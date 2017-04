"Esimene suur probleem on see, et meedikud ei vaktsineeri end ise ning seetõttu ei taipa nad seda ka patsientidele soovitada," nentis perearst Karmen Joller täna WHO Euroopa immuniseerimisnädala raames toimuval Eesti Ravimitootjate Liidu ümarlaual „Kas vaktsineerimisotsus on individuaalne?“.

„See, et inimesed ei vaktsineeri ennast, pole haigekassa süü ega ka tingimata perearstide süü,“ ütles perearst Karmen Joller. „Inimene ise peab olema vastutustundlik, ta peab olema kursis ja oma tervise eest hoolitsema. Inimene peab ise ka selle peale tulema, et ta vajab vaktsineerimist. Perearstidel on tohutult palju soovitusi, mida peab andma, soovitusi, mida inimestel jälgida, mõne patsiendi puhul võib-olla perearstid lihtsalt unustavad vaktsineerimise soovitamise ja seda ei saa pahaks panna. Tõenäoliselt ei soovita perearstid ka sellepärast, et nad pole ka ise vaktsineeritud gripi vastu,“ sõnas Karmen Joller.

“Puugivaktsiin on 6 korda kallim kui gripivaktsiin, kuid seda tulevad inimesed ise küsima, aga gripivaktsiini ei tulda ise küsima. Gripivaktsiin on vastupidi – väga odav, aga inimesed eriti seda perearstikeskustest küsima ei tule,“ lisas Karmen Joller.

“Meie perearstikeskuses oli eelmisel hooajal väga palju väikesi lapsi, kes haigestusid grippi, sel aastal tõusis vaktsineeritute arv meie keskuses palju,” rääkis perearst Karmen Joller. Kommenteerides perearstikeskuste erinevaid hindu gripivaktsiinile, ütles Karmen Joller, et kui haigekassa kompenseeriks perearstidele vaktsiini maksumuse, siis ei oleks ka perearstikeskustes erinevaid hindu gripivaktsiinile. „Gripivaktsiin ei ole haigekassa jaoks kahjuks prioriteene ja nii on mõnes perearstikeskuses teenustasu isegi kõrgem kui vaktsiini hind,” lisas Karmen Joller.

Täna toimub WHO Euroopa immuniseerimisnädala raames Eesti Ravimitootjate Liidu kokku kutsutud ümarlaud, millel osalevad arstid, Terviseameti, Ravimiameti, riigikogu, sotsiaalministeeriumi, Tallinna linna ning ravimitootjate esindajad.