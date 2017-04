Inimeste hammaste värvused on erinevad, kuid pea igaüks soovib säravvalgeid ja puhtaid hambaid. Valgendavate protseduuride kõrval on võimalik teha igapäevaseid korrektuure enda toidu- ja joogivalikus, pesta hambaid regulaarselt ja õige tehnikaga või kasutada koduseid vahendeid hambahoolduses.

Kui kasutad tavalist hambaharja, siis vaheta iga kahe kuni kolme kuu tagant see uue harja vastu, sest vastasel juhul sa lihtsalt kannad baktereid suus. Parim viis on hambaid harjata õrnalt ringjate või edasi-tagasi liigutustega 45-kraadise nurga all vastu igeme servi hoides. Hoia hambaharja nagu pliiatsit, et nühkimine ei oleks liiga tugev.

Hammaste pesu õige tehnika tagab eriti hästi elektriline hambahari, mis teeb õigeid liigutusi kasutaja asemel. Kõige uuematel elektrilistel hambaharjadel, näiteks Philips Sonicare’il on harjastel isegi valgendav funktsioon, mis puhastab ja poleerib hamba pinda seda kahjustamata. Elektrilise hambaharja puhul vaheta otsikut samuti kahe kuni kolme kuu tagant.

Valgendav hambapasta olgu erand mitte reegel

Kulbergi sõnul aitavad valgendavad hambapastad puhastada hammaste pindasid lühiajaliselt. Pikaajalisel ja pideval kasutamisel võib valgendav hambapasta hambaid liigselt “kriimustada” ning kahjustada loomulikku hambaemaili.

Valgendavat hambapastat ei tohiks kasutada pidevalt, vaid kuurina. Pärast ühe hambapasta tuubi kasutamist tuleks kindlasti pidada vahet minimaalselt 5 kuni 6 kuud. Valgendavat hambapastat kasuta nagu teisigi pastasid, lihtsalt pese hambaid vähemalt kaks minutit ja seejärel loputa suu.

Väldi tumeda värvusega sööke ja jooke

Hambaid ei ole soovitatav koheselt pärast söömist pesta, kuna hambaemail on siis pehme ja hambaharjaga pesemine võib hambaid kahjustada. Väldi toite või jooke, mis võivad hambaid määrida. Hammaste värvusele mõjub halvasti suitsetamine ja parkaineid sisaldavad joogid – kohv, punane vein, tee jpt. Mõningatel juhtudel saab parkaineid hammastest eemale hoida läbi kõrre juues, aga see on võimalik ainult külmade jookide puhul.

“Söö toite, mis aitavad hambaid puhastada: õunad, seller ja porgandid. Need köögiviljad toimivad nagu hambahari, sest neid köögivilju süües suureneb süljeeritus, mis aitab hambakattu eemaldada. Lisaks on need köögiviljad rikkalikud c-vitamiini allikad, mis aitavad tappa halba lõhna tekitavad bakterid suus ning tugevdada ka igemeid. Toiduainetest aitavad hammaste valgendamisele kaasa maasikate söömine, kõva juust, mis sisaldab hammastele vajalikke mineraale – kaltsiumit ja tsinki,” soovitab Kulberg, rõhutades, et kindlasti ei asenda nende toiduainete tarbimine hammaste pesu.

Õpi kasutama hambaniiti

Niiditamine on kõige tõhusam viis hambakatu eemaldamiseks hammastelt ja igemetelt. Niiditama peaks vähemalt korra päevas. Parim aeg selleks on õhtuti, enne hammaste pesemist.

Katseta erinevaid hambaniite, kuni leiad endale sobiva. Mõni hambaniit võib olla sinu hammaste jaoks kare, libe või liiga maitsestatud, kuid erinevaid niite testides, lead endale sobiva. Oluline on hambaniidiga puhastada ka hambakaelasid, mitte vaid vahesid – nii eemaldad hambakatu igemest hamba otsani.

Pese hambaid vähemalt kaks korda päevas

Kõige olulisem asi, mida oma hammaste jaoks teha saab, on pesta neid regulaarselt: hommikuti ja õhtuti. Need on kaks kõige kriitilisemat aega. Kulbergi sõnul on see miinimum, mida saab oma hammaste jaoks teha. “Sülg, mis hoiab hambaaukude – ja kattude eest kuivab öösel ning seetõttu on parim kattu puhastada enne magama minekut,” selgitab Kulberg. “Paljud inimesed pesevad hambaid pärast lõunat ja isegi pärast snäkkide söömist, eriti juhul kui nad on söönud suhkrut sisaldavaid maiustusi,” lisab suuhügienist, nentides, et päevasel ajal hambaid pestes peab jälgima, et söömise ja hambapesu vahele jääks siiski 30-minutiline paus. “Efektiivsem on hambaid pesta elektrilise hambaharjaga, mis eemaldab võrreldes tavalise hambaharjaga kuni 7 korda enam hambakattu,” rõhutas suuhügienist elektrilise hambaharja eeliseid.

Kurista suuveega

Suuvesi aitab vähendada bakterieid, tappa halb lõhna ja hoida hambaid tervemate ja puhtamatena. Mõndingad suuveed on lausa hambaid valgendava funktsiooniga. Pea meeles, et suuvett tasub kindlasti lahjendada kui tunned ebamugavust või kerget põletustunnet. Suuvesi ei asenda kindlasti hammaste harjamist ja niiditamist.

Külasta regulaarselt hambaarsti.

Hambaarsti külastamine aitab teil säilitada head suuhügieeni, sest arsti juures on võimalik puhastada kõik hammaste õõnsused. Enne kodus hammaste valgendamise ettevõtmist tasub rääkida oma hambaarstiga. Eelkõige seetõttu, et teada saada kas sinu hammastele on valgendus sobilik, ning et valgendav toode ei mõjuks hammastele valuliselt. Seda võib juhtuda juhul kui tegu on väga tundlike hammaste ja igemetega.