D-vitamiin toetab immuunsüsteemi; aitab kaasa tervete ja tugevate luude ning hammaste moodustumisele; osaleb närvisüsteemi, naha, lihaste ja sealhulgas südamelihase talitluses. Kuid D-vitamiini puudus on eestlaste seas pigem reegel kui erand – arvatakse, et üle poole täiskasvanutest saab toidust ja päikesest vähem D-vitamiini, kui tegelikult vaja oleks.

Seetõttu on D-vitamiin ka piimatootjate tähelepanu keskmes. Piimatööstuse Tere turundusjuhi Katrin Tamme sõnul on D-vitamiiniga rikastatud piimad sündinud soovist pakkuda tarbijale aasta läbi päikest. "D-vitamiini vaegus ohustab Põhjamaa inimesi ka päikesevaesel suvel, rääkimata pikast ja pimedast sügis-talvisest perioodist," selgitab Katrin Tamm.

Üldteada on fakt, et eelkõige ohustab D-vitamiini nappus väikelapsi ja vanemaid inimesi, kes hoiduvad intensiivsest päikesest. D-vitamiini sünteesitakse nahas konkreetse tugevusega päikesevalguse toimel, mistõttu on päikesevaeses kliimas sageli tulemuseks D-vitamiini puudus. Mugav võimalus säilitada organismis piisav D-vitamiini tase, on tarbida D-vitamiiniga rikastatud piimatooteid.

Tere piimatööstuse turundusjuhi sõnul aitab D-vitamiin kaasa kaltsiumi imendumisele, mis on eelkõige vajalik luude ja hammaste tervise seisukohast. "D-vitamiin aitab hoida luud ja hambad tugevatena ja lihaste talitluse normaalsena, aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele ning osaleb rakujagunemise protsessis," rõhutab Katrin Tamm veelkord D-vitamiini olulisust ja põhjust, miks on tootjad hakanud piimatooteid D-vitamiiniga rikastama.

Sellest on tolku, kinnitavad Londoni kuninganna Mary nimelise ülikooli teadlased. Nende hiljutise uuringu järgi aitab toiduainete rikastamine D-vitamiiniga vähendada haigestumist ülemiste hingamisteede nakkustesse ning vähendada ka suremust.

D-vitamiini on hea lisada just piimatoodete koostisesse, sest piimas on olemas kõik vajalikud komponendid D-vitamiini omastamiseks. Sellele tuginedes on näiteks Tere piimatööstuses välja töötatud ja turule toodud üheksa D-vitamiiniga rikastatud piimasorti, seitse kohupiima ja kolm jogurtit.

Nagu mistahes vitamiini ja toidulisandit, ei tohiks ka D-vitamiini tarbida päevas rohkem kui on soovituslik kogus. "D-vitamiiniga rikastatud piimatooteid võib aga tarbida rahuliku südamega, ilma et peaks tundma hirmu liigse D-vitamiini koguse pärast," kinnitab Katrin Tamm.

Ta selgitab, et vastavalt Eesti Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Toitumisteaduse Seltsi toitumis- ja toidusoovitustele on D-vitamiini maksimaalne päevane kogus täiskasvanule 50 μg. "Et D-vitamiini sisaldavast piimast tekiks D-vitamiini ületarbimine, peaks seda ära jooma vähemalt 6,7 liitrit päevas," rahustab Katrin Tamm. Seega ei saa piimatoodetest tekkida ületarbimist, ent see on lihtne võimalus omastada osa soovituslikust päevasest D-vitamiini kogusest toiduna. "D-vitamiiniga rikastatud klaasitäies piimas on seda vitamiini 15 % päevasest soovituslikust kogusest. See on lihtne ja mugav viis oma D-vitamiini tarbimist joonel hoida," kinnitab Katrin Tamm.

Miks peaks oma tervise nimel piima jooma?

* Rikkalik ja hästiomastatava kaltsiumi sisaldus tagab usinale piimajoojale tugeva luustiku ja hambad.

* Kaltsiumi tõhus koostöö piimas leiduvate magneesiumi-, kaaliumi- ja fosforiühenditega soodustab kõikide toitainete imendumist ning aitab hoida vererõhku vajalikes piirides.

* Elutähtsate rasvlahustuvate vitamiinide (A-vitamiin ja tema eellased ning E- ja D-vitamiin) imendumine on tänu piimarasvade erilisele struktuurile väga tõhus. Ka vesilahustuvad vitamiinid, peamiselt mitmed B-rühma esindajad, on piimas valdavalt hõlpsasti omastatavas olekus.

* Mitmed kliinilised suuruuringud tõestavad, et piima regulaarne tarbimine alandab luuhõrenemise ehk osteoporoosi riski, vähendab ohtu haigestuda käär- ja jämesoolekasvajatesse, võib koos puu- ja köögiviljadega tarbides langetada vererõhku.

* Piimatooted soodustavad süljeeritust, mis vähendab hambakatu teket ja kaarieseriski. Juust söögikorra lõpetusena alandavad piimatooted suuõõne happesust, mis kahjustab hambaemaili.

Allikas: Piimaliit

Miks on D-vitamiini vaja?

D-vitamiini saamiseks on palju võimalusi. Esimeseks D-vitamiini allikaks on päikesevalgus, teiseks tuleb hoolitseda, et toidulaual oleks esindatud D-vitamiini sisaldav toidukraam. Parimateks D-vitamiini allikateks on (rasvane) kala, munad, maks ja D-vitamiiniga rikastatud piimatooted. D-vitamiini vajab inimene:

* Kaltsiumi ja fosfori paremaks omastamiseks,

* Soodustamaks luude ja hammaste arengut,

* Vere hüübimise ja südametegevuse töö toetamiseks,

* Infektsiooni- ja diabeediriski vähendamiseks.

Allikas: toitumine.ee

Kust saab soovitusliku päevase koguse D-vitamiini?

Soovituslik päevane tarbimiskogus 10 μg sisaldub keskmiselt:

• 45 g kuumtöödeldud lõhes,

• 330 g (6 tk) munades,

• 1,25 l rikastatud piimas,

• 1250 g rikastatud kohupiimapastas või jogurtis.

Viis märki, mis viitavad D-vitamiini puudusele kehas

Keha annab D-vitamiini nappusest märku mitmel moel. Siin on välja toodud viis sellele viitavat tervisehäda.

1. Luumurrud. Tugevate luude aluseks on piisav D-vitamiini ja kaltsiumi hulk, kirjutab Msn.

2. Krooniline valu. D-vitamiini puudus võib panna valutama nii liigesed kui ka luud. Mõnikord tekitab vitamiinipuudus ka lihasvalu.

3. Meeleolukõikumised. D-vitamiini puudus võib soodustada depressiooni teket. Selle täpsed tekkemehhanismid pole teada, kuid tõenäoliselt mõjutab D-vitamiin niiniimetatud õnnehormooni serotoniini tootmist.

4. Liigne higistamine. Pidevalt higipiiskadega kaetud nägu on ohumärk D-vitamiini puudusest nii laste kui ka täiskasvanute puhul.