Võrreldes keerulisemate lõikustega on täitesüstide tulemus näha koheselt pärast protseduuri – olgu selleks korrigeeritud näojooned, silutud kortsud või huultele lisatud volüüm. Viimast kasutatakse eelkõige just seetõttu, et vananedes muutuvad huuled kitsamaks. “Erinevalt laialt levinud müüdile, on ka täitesüstidel siiski vanusepiirang – alla 18-aastastele seda ei soovitata,” selgitas Niine Nahakliiniku plastika-ja rekonstruktiivkirurg dr. Pille Kirjanen.

Ilukirurgilistest protseduuridest on rindade suurendamine Eestis vaieldamatult kõige populaarsem ilukirurgiline teenus, kuid kirurgi juurde pöördutakse ka ebasümmeetrilist kuju parandama või hoopis rinnapartiid vähendama. “Naine, kes soovib protseduuri ette võtta, peaks olema vähemalt 25 aastat vana – selleks ajaks on rindade kuju ja suurus oma loomulikus vormis nö välja kasvanud ning organism on võimeline protseduurist taastumisega kenasti toime tulema,” hindas pikaajalise kogemusega plastikakirurg doktor Jüri Kullamaa.



Rasvaimu



Sageli just enne saabuvat rannahooaega tunnevad paljud naised muret teatud piirkondadesse ladestunud liigse rasva üle, kuid ometi ei soovitata protseduuri teha naistel, kes pole veel emaks saanud. “Rasedusega kaasnev kaalutõus ning naha venitamine viib tagasi protseduuri eelsesse seisundisse, mistõttu pole sellel lihtsalt mõtet,” kommenteeris dr. Kirjanen lisades, et tema ei soovita protseduuri ka alla 35-aastastele. “Rasvaimu on meditsiiniline protseduur, mis pole mõeldud lihtsa iluprotseduurina. Tervislik toitumine ja piisav kehaline aktiivsus on siiski esmased korrigeerivad meetodid, mida alati rasvaimule eelistama peaks,” sõnas dr. Kirjanen.

Silmalaugude plastika

Kui muret teeb lõtvunud või rippuv nahk silmadel või nende ümbruses, siis on abi liigse naha eemaldamisest, mis annab näole väsinud ilme. Enamasti on antud operatsioon otseselt seotud vananemisega, mistõttu sooritatakse laugude korrigeerivat operatsiooni reeglina üle 35-aastastel patsientidel. Ülemist soovituslikku eapiiri sellel operatsioonil ei ole ning kõige eakamad, kes on sellest abi otsinud, on olnud isegi vanemad kui 80-aastased.

Näo ja kaela korrektsioon

Näonaha lõtvumist mõjutavad mitmed tegurid alates pärilikkusest kuni liigse päikseni, mis kudede elastsust on vähendanud. Nägu ja kaela pinguldavad ning otsaesist tõstvaid lõikusi tehakse üldiselt alates 40. eluaastast. “Operatsiooni tulemus säilib orienteeruvalt kaheksa kuni kümme aastat ning pärast seda võib vajadusel teha korduslõikuse, mis noorusliku välimuse taas taastab,” ütles dr. Kullamaa.

Kõrvade korrigeemine