On mitmeid toite, mis suurendavad soovi seksida ning parandavad ka mehe seksuaalelu. Siin on välja toodud kolm neist.

Kolm toitu, mis parandavad mehe seksuaalelu. (PantherMedia / Scanpix)

Banaanid on maailmas populaarseimad puuviljad, kirjutab Healthy Life Vision. Nad on küllastunud toitainetest, mis annavad inimesele energiat ning parandavad oluliselt libiidot. Näiteks vitamiin B vähendab stressi ja suurendab soovi seksida. Trüptofaan soodustab mõnuhormooni serotoniini tootmist ning kaalium suguhormoonide tootmist. Ning lisaks sisaldab banaan ka bromelaiini, olulist libiidot tõstvat ensüümi.

Kolm toitu, mis parandavad mehe seksuaalelu. (PantherMedia / Scanpix)

Kõrvitsa- ja päevalilleseemned on tsingirohked. See aine aitab parandada sperma kvaliteeti ning suurendada testosterooni taset. Samuti sisaldavad need rikkalikult tervislikke rasvu, mis on head reproduktiivtervisele tervikuna.

Kolm toitu, mis parandavad mehe seksuaalelu. (PantherMedia / Scanpix)

Seller on looduslik afrodisiaakum – see suurendab organismis testosterooni tootmist ning lahendab veresooni. Viimane tagab parema verevoolu suguelunditesse ja tugevama sugutungi, samuti võimsa orgasmi.