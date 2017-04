Stress on paljude erinevate tõbede ja meditsiiniliste tõbede peamisi põhjuseid ning eksperdid hoiatavad, et sellel võivad olla tervisele väga tõsised tagajärjed.

Mõnikord ei pruugi stressi olemasolust ka kohe aru saada, sest sellele viitavad sümptomid on ebaselged. Sellepärast tõigi Natural Healthy World välja üheksa märki, mida ei pruugita osata stressiga seostada. Kui neid osata aga ära tunda, on võimalik tulevikus hullemast hoiduda.

Nõrgenenud libiido. Stress alandab seksuaalse aktiivsusega seonduvate hormoonide taset ning see võib põhjustada isegi impotentsust. Sestap oleks mõistlik leida ikkagi mingigi viis lõõgastumiseks ja oma seksuaalelu nautimiseks. Oluline on ka oma partneriga kõnelemine, siis on võimalik leida ka lahendusi probleemi seljatamiseks.