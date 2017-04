Uued tööajavormid muudavad töötamise paindlikumaks ja mugavamaks, kuid nõuavad senisest suuremat tähelepanu töö ja puhkuse mõistliku tasakaalu leidmiseks.

Täna räägiti rahvusvahelisel töötervishoiu ja –ohutuse alasel konverents „Kas aeg tapab?“ uutest tööajavormidest, muutunud tööajast, selle mõjust töötamisele ning töötaja tervisele.

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ütles avakõnes, et uued tööajavormid muudavad töötamise paindlikumaks ja mugavamaks. „Kaugtöö võimaldamine algab usaldusest – kas tööandja usaldab, et töötaja täidab tööülesandeid ka kontorist eemal olles. Töötaja peab usaldust oma hea tööga õigustama,“ ütles Maripuu. „Samas tähendab suurem paindlikkus sageli aga seda, et ajataju ja piirid kaovad ja inimene teeb kauem tööd. Kvaliteetne töö tähendab ka kvaliteetset puhkust. See on oluline, et säiliks meie tervis ja teeksime tööd ohutult,“ lisas ta.