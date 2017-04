Kumb on kaalu langetamiseks tõhusaim treeningviis, kas jooksmine või rattaga sõitmine?

Texase ülikooli professor Hirofumi Tanaka ütleb ajalehes New York Times, et treeningu mõttes on head nii rattaga sõitmine kui jooksmine - mõlemad on aeroobsed treeningud, mis aitavad kaasa lihasmassi kasvatamisele.

Professor toob aga välja, et kahe treeningu vahel on olulisi erinevusi, mida maksab endale sobivat treeningviisi valides arvestada.

Nii märgib ta, et jooksmine kulutab näiteks ühes minutis rohkem kaloreid kui rattaga sõitmine, kuigi veidi sõltub see ka sellest, kui intensiivselt rattaga sõidetakse.

On tehtud arvutusi, mille järgi kulutab 68 kilo raskune inimene 1,6 kilomeetrit umbes seitsme minutiga joostes tunni ajaga 1000 kilokalorit. Kui sama inimene sõidab rattaga ühe tunniga 25–30 km, kulutab ta 850 kilokalorit. Kõndides kulub aga sootuks vähem ehk 360 kilokalorit.

Jooksmise miinuseks räägivad aga sagedased vigastused, rattaga sõitmine ei põhjusta nii palju lihasvalu ning on liigestele ja põlvedele kasulikum.

Sestap tasub ülalolevat arvestades endale just sobivaim treeningviis valida, seda enam, et mõlemad alad parandavad füüsilist seisundit ning vähendavad riski haigestuda kroonilistesse tõbedesse.