Kui need küsimused on saanud vastused ning pilt on enam-vähem silme ees, siis siin on Liina ja Stanislawi poolt mõned nipid, kuidas koristada, mida koristamisel silmas pidada ja kuidas seda võimalikult lihtsalt teha. Aknad Akende pesemine on väga aeganõudev protsess. “Esimeste kevadilmade saabumisel tasub just akendest alustada, kuna puhtad aknad muudavad ruumid avaraks ja päikeseküllaseks,” soovitab Liina. Akende pesemise üks kõige olulisemaid reegleid on liikuda ülevalt allapoole. Samuti on oluline kasutada spetsiaalset klaaspindadele mõeldud puhastusvahendit. “Paljud tänapäeval müügil olevatest klaasipuhastusvahenditest on juba väga keskkonnasõbralikud ning ei jäta triipe, mistõttu kulub hiljem vähem energiat akende poleerimisele,” räägib Stanislaw. Kui aga mingil põhjusel on aknaid vaja siiski kergelt poleerida, tasub kasutada pehmet paberrätikut või kuiva mikrofiibrist puhastuslappi. Kui päike paistab taaskord akendest läbi, ära unusta ka aknalauda ja –raami puhastada. Selleks ja ka mistahes muu plastikraami puhastamiseks sobib hästi nõudepesuvahend.

Spetsiaalsetest kangastest valmistatud kardinad vii keemilisse puhastusse, et aasta jooksul kogunenud tolm ka sealt välja saada.

Ruloosid võib õrnalt kloppida ning neid värskendajaga pihustada. Puidust ruloode või ribikardinate puhastamisel on suureks abiks lihtne tolmuhari ning vajadusel ka õrnalt niiske lapp.



Seinad ja laed

Lagesid üldjuhul eraldi pesema ei pea – piisab sellest, kui puhastada neid tolmuharjaga, pöörates pisut enam tähelepanu nurkadele. Värvitud seinad võib niiske lapiga üle tõmmata, et sealne tolm hõlpsasti eemaldada. Kui mõni koht on rohkem määrdunud, siis esmalt võiks neid kohti puhastada sooja veega, millele on lisatud paar tilka nõudepesuvahendit. Kui see ei aita, on olemas lugematu hulk erinevaid pindade puhastamiseks mõeldud spetsiaalseid ja väga tõhusad üldpuhastusvahendeid. “Kindlasti ei maksa kõvasti nühkida, sest enamasti kasutatakse seintel vee baasil värve ning tugev puhastus võib pindu liigselt kahjustada,” märgib Amway ekspert.



Kangastest pinnad ja vaibad

“Kuigi algselt võib tunduda, et kõike peaks hoolega kohe vee ja seebiga pesema asuma, siis tegelikult piisab enamasti tolmuimejast ning kloppimisest,” räägib Stanislaw ning lisab: “Kõige lihtsam on alustada diivanist ja diivanipatjadest, mida saad hõlpsasti puhastada tolmuimeja spetsiaalse otsiku abil, mis on üldjuhul piisavalt tugeva imemisvõimega, et eemaldada üleliigne tolm.”



Kangast diivanile lisab lihtsa vaevaga värskust juure kangavärskendaja. “Valige võimalikult universaalne kangavärskendaja, mille aroom on teile meeldiv,” soovitab Stanislaw. Kui aga diivanil on plekid, siis ära lähene sellele kohe seebiveega, vaid uuri pisut, millised on antud kanga omadused. Samuti võid katsetada mõnes vähem märgatavas kohas, kas vesi ja seep jätavad kangale pleki. Kõige kindlam on siinjuures aga pöörduda hoopis spetsialisti poole, kes vajaduse korral diivanile sügavpuhastuse teeb.



Klopi õues vaibad ning kui võimalik, lase neil ka enne tuppa tagasi viimist pisut tuulduda. Pesemine on vaid siis vajalik, kui seal on silmnähtavad plekid ning siingi tasuks enne proovida mulliveega puhastamist. Kui mullivesi ei aita, võib plekkidel kasutada ka seebivett.



Vannituba

“See on üks ruum, mis vajab tegelikult kõige enam pingutust ja puhastust. Pese hoolikalt plaaditud seinad spetsiaalse vahendiga, et eemaldada silmale kohati nähtamatud katlakivi ja mustuse jäägid,” nõustab Stanislaw.



Käi üle roostevabast terasest pinnad ning eemalda kuivanud veeplekid. Kuigi vannituba koristame me tihti, siis suurpuhastuse ajal võiks silmas pidada ka silikoonist vahesid, mis kipuvad mustust endasse tõmbama ja võivad umbses niiskes ruumis ka hallitama minna. Sel juhul võiks vana silikooni hoopis eemaldada ning see uuega asendada.



Köök

Toidurasvad- ja pritsmed lenduvad ja ladestuvad meile märkamatult kõikjale. Amway Home spetsialist annab nõu: “kõige paremini aitab siin aga taaskord lihtne nõudepesuvahend, mis pinnad tõhusalt puhastab”. Siinjuures pole aga vaja suurt kogust puhastusvahendit, sest enamus nõudepesuvahendid on kontsentraadid ning nende lahjendmisel saab kordades rohkem pesuvahendit. “Soovitan kasutada nõudepesuvahendit mitte pigistatavas vaid pihustatavas pudelis – vahendit kulub vähem ja pihustades kandub see kohe laiemale pinnale,” lisaB Liina.



Ära unusta puhastada ka külmkapipealset, prügikastiämbrit ning tõmmata lapiga üle aknaraamid ja –lauad. Samuti on aeg teha oma külmkapile ja praeahjule üks korralik sisepuhastus. Külmkapi aitab seest puhtaks saada lihtne vee ja äädika lahus. Praeahju puhastamisel kasuta soodalahust, mis eemaldab seintelt hõlpsalt kuivanud ja kõrbenud jäägid.