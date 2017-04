Vahel on nii, et miski teeb su nii ärevaks, et silme ees on must, süda klopib ja edasine tegutsemine näib võimatu. Sellisteks hetkedeks on hea meeles pidada allolevat kolme nõksu – need aitavad tekkinud ärevust ja paanikat leevendada.

Jääkuubikunõks

Pane riidesse keeratud jääkuubik silma alla põsesarna peale ning hoia seda seal 30 sekundi jooksul. Külmast tekkiv ebamugavus rahustab – su hingamine ja südame löögisagedus aeglustuvad, need aitavad aga ka mõtetel rahuneda, kirjutab Women´s Health.