Reaalsus on see, et toit, mida sa sööd, mõjutab märkimisväärselt ka su aju tööd ja üldist tootlikkust, tuletab meelde portaal Lifehack. Seega – vaara kriitilise pilguga üle kõik see, mida sa sööd ning hari end oma toidulaua tegeliku toiteväärtuse osas.

Küsimus on lihtsalt selles, kuidas sa end toidad. Argirutiin sunnib paljusid inimesi söögiks midagi kiiret haarama, kuid see tähendab reeglina ebatervislikke toitumisharjumusi.

Et tööl pikka päeva vastu pidada, oleks mõistlik panustada toiduainetesse, mis annavad inimesele energiat ja turgutavad ka ajupotentsiaali. Ning siin ei ole midagi üleloomulikku – kõik allpool nimetatud kaheksa supertoiduainet on müügil igas toidupoes ning neist on lihtne toitu valmistada. Ehk kui sa töötad ametikohal, mis nõuab pidevalt virget vaimu, lisa kindlasti allolevad toidud-joogid oma igapäevasesse menüüsse.

1. Vesi on osa elust. Igaüks on kuulnud, kui oluline on juua vähemalt kaheksa klaasi vett päevas, kuid enamik inimesi selleni ei küüni. Veelgi enam, uuringute andmeil kannatab 75% ameeriklastest kroonilise dehüdratsiooni käes. See on aga ilmselge viga, sest ükski kehafunktsioon ei saa toimida ilma piisava veeta. Vesi on organismile nagu õli jalgratta hammasrattale. Kui sa piisavalt vett ei joo, kannatab selle all ka aju, veepuudus võib viia pideva väsimuse ning sagedaste peavaludeni. Kui sa seda ei soovi, veendu, et sa jood nii palju vett, et vaim püsib virge.

2. Lõhe sisaldab umbes 60% ulatuses rasva, millest enamiku moodustavad omega-3 rasvhapped – mälu ja vaimse jõudluse parandamise parimad ained.

3. Marjad on antioksüdantide rikkad ning see aitab parandada ka mälufunktsioone. Rusikareegel ütleb, et mida tumedam mari, seda kõrgem on selle antioksüdantide sisaldus.

4. Avokaado sisaldab samuti ohtralt tervislikke rasvu ja toitaineid, mis ergutavad vereringet, stimuleerivad ajurakke ning aitavad nii parandada ka keskendumisvõimet. Seega on avokaado ajule mõeldes väga oluline toit!

5. Pähklid on suurepärased valkude ja tervislike rasvade allikad, neis sisaldub rikkalikult aminohappeid, antioksüdante ja E-vitamiine. Need ained hoiavad aju virge ja töövõimelisena.

6. Banaanid on ühed parimad glükoosiallikad, organism saab glükoosist aga energiat. Vaid üks banaan sisaldab glükoosi inimesele vajalikus päevamääras. Pealegi on banaan oluliselt tervislikum valik, kui süsivesikute- ja suhkruterikkad toidud töökoha puhvetist. Muide, paar viilu banaani enne voodissepugemist toob tänu trüptofaanisisaldusele parema une, uni on aga aju talitlusele ja töö tulemuslikkusele mõeldes hädavajalik.

7. Tume šokolaad annab kehale energiat, parandab üldist tähelepanuvõimet ning parandab ka aju verevoolu.