1. Sa väidad arstile, et tal pole õigus – dr. Google väidab sinu mure kohta midagi muud. Igaüks, kes usaldab internetti oma tervise puhul, võiks säästa aega ja raha ning hoida päris arstidest eemale. Ei maksa unustada, et Google on lihtsalt otsingumootor, mis paneb diagnoosid ilma patsienti uurimata ja teaduslikele praktikatele tuginemata. Kui sa tõesti oma arsti ei usalda, küsi lihtsalt teisest arvamust mõnelt reaalselt arstilt.

Oled sa kunagi mõelnud, mida su arst sinust arvab? Üks on kindel, kui teed mõnda allolevast kümnest asjast, su arst sust suuremat ei pea.

2. Sa pead arsti oma pereliikmeks. Kui sa arvad, et arst peaks teenust osutama 24/7, oled valel teel. Arstid ei ole robotid, nad vajavad puhkepause ning aega ka oma pere ja hobidega tegelemiseks.

3. Sa lased end lisaks oma arstile ka oma sugulastel ravida. Ei ole harvad juhtumid, kui patsientide emad soovitavad oma tütardele näiteks sünnitust esile kutsuvaid viise ja vahendeid. See tähendab aga riske nii emale kui lapsele. Lase spetsialistidel oma tööd teha!

4. Sa oled veendunud, et su pensionil olev arstist ämm teab paremini. On juhtunud, et patsient ei ole diagnoosiga rahul, kuna tema pensionil olev arstist ämm pani talle teise diagnoosi. Arstikunst nõuab pidevat harjutamist ja teadmiste ajakohastamist, pensionil olevate arstide lähenemised võivad olla lihtsalt vananenud.

5. Sa lähed arstile koju külla. Isegi siis, kui arsti aadress on internetis kättesaadav, ei ole viisakas minna talle pühapäeval külla konsultatsiooni küsima. Kui sul on tõesti hädaolukord, mine erakorralise meditsiini osakonda.

6. Sa teed seksistlikke märkusi, näiteks, et ei usalda naistest või meestest arste. Pea aga meeles, et nais- ja meesarstid õpivad samade programmide järele, loevad samu raamatuid ka on võrdselt intelligentsed.

7. Sa küsid arstilt nõu sotsiaalmeedias. Kui arst ei ole selleks nõusolekut andnud, et maksa oma arstiga sotsiaalmeedias sõbrasuhteid luua. Arst ei ole sinu semu. Pealegi – õiget diagnoosi on ilma füüsilise läbivaatuseta keeruline panna.

8. Sa helistad väljaspool tööaega. Jah, mõned arstid võtavad töötelefoni koju kaasa. Ja siis peavad nad hommikul vara või õhtul hilja vastama küsimustele, mis kell algab homme vastuvõtt vms. Arstil on vara hommikul ja hilja õhtul aga ka oma elu elada, infot vastuvõtuaegade kohta leiad sa tõenäoliselt ka internetist.

9. Sul on kehv isiklik hügieen. See, kui inimene tuleb arsti juurde mustade sokkide või haisva hingeõhuga, ajab arstid endast lihtsalt välja. On igati mõistlik pesta jalgu näiteks podiaatri juurde minnes ning enne hambaarstile minemist jätta sibul ja küüslauk söömata. Ja üldse pidada kinni elementaarsetest hügieenireeglitest.