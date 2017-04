Mõnede toitude söömisest kasu pole - kui nad korraks tekitavadki täiskõhutunnet, on see ajutine. Selliseid toite süües astud kui nõiaringi ja tunned kogu aeg, et kõht on tühi. Milliste toitudega peaks olema ettevaatlik?

* Saia söömine paneb sind veel rohkem süüa tahtma. Söö valge saia asemel tera- või seemneleiba, need sisaldavad ka organismile vajalikke toitaineid, kirjutab PureWow.

* Juust mõjub ajule samamoodi kui narkootikumid.