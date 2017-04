Sellest, et brokoli, oad ja kapsas tekitavad kõhugaase, on räägitud palju. Kuid ebameeldivat puhitustunnet võivad tekitada ka mõned muidu tervislikuks peetud toiduained. All Woman´s Talk toob välja neli sellist. * Küüslauk on kül üks tervislikumaid köögivilju maailmas, kuid see tekitab puhitusi. Kurja juureks on küüslaugus sisalduv väävel, mis aitab organismi puhastada, kuid tekitab ka kõhugaase.

* Baklažaan on kiudainekerohke, kuid neid kiudaineid on kehal raske töödelda ja puhitus on kerge tekkima.

* Hummust valmistatakse kaunviljade perekonda kuuluvatest kikerhernestest. Neid on kehal raske seedida ja tekibki tunne, et kõht on kohutavalt punnis.