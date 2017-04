Intensiivsem päikesevalgus ning suurenenud õie- ja tänavatolmu osakaal õhus on kevadeti meie silmade suurimad vaenlased.

Päikesevalgus, sisaldades inimesele vajalikku D-vitamiini, annab meile rohkelt energiat ja on nauditav igal aastaajal. Silmad on eredale päikesevalgusele tundlikumad just kevadel. Päikest nautides pea kindlasti meeles kahte olulist nõuannet.