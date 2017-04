Naha tundlikkust esineb inimestel üha rohkem ning eriti puudutab see probleem naisi. Just sellepärast on oluline kasutada nahahooldusvahendeid ja kosmeetikat, mis ei ärrita nahka. Tundlik nahk on naha seisund, mida esineb nii kuiva, normaalse kui rasuse nahaga inimestel. Tundlikule nahale tüüpilisteks omadusteks on naha ketendamine, turse, punetus, kihelus, tulitamine ja pingulolek. See nahatüüp vajab õrna hoolitsust ning teadlikke valikuid. Apotheka proviisor Merilin Nurk annab tundliku nahaga inimestele seitse kasulikku soovitust. 1. Vali nahahooldusvahendid apteegist

Nahasõbralikum on kasutada allergiavabu ja õrnemaid nahahooldustooteid, mis ei ummista poore ega koorma nahka liigselt. Tavalisest kosmeetikast eristab apteegi- ehk dermakosmeetikat see, et neid tooteid valmistatakse ravimitööstuses või kõiki ravimite valmistamise nõudeid järgides, ka tootmis- ja kvaliteedikontrolli nõuded on sama ranged kui ravimite puhul. Kõik kasutusel olevaid koostisaineid on põhjalikult uuritud ja kontrollitud. Apteegisarjades on värvi-, lõhna-, säilitus- ja muude lisaainete sisaldus minimaalne, seetõttu sobib dermakosmeetika eelkõige allergikutele ja tundliku nahaga inimestele, ent tegelikult pole ka ilma tundliku naha sümptomiteta inimestel põhjust koormata oma nahka ärritava keemiaga.

2. Loe alati etikette Alati loe toote koostisosi. Nii ei tohiks sul proovimise järel ebameeldivaid üllatusi tekkida. Kui tooteid valid, siis kindlasti need, mis on lõhna- ja säilitusainetevabad, sest need on põhilised ärrituse põhjustajad. Esmalt peaksid siiski teadma, millised tooted sinu nahale üldse sobivad. Seda aitab teada saada nahadiagnostika test, mille abil on võimalik selgitada välja nahatüüp ja vastavalt sellele leida tooted, mis sobivad just sinu nahale. Nahadiagnostika abil on võimalik määrata naha puhtust, niiskustaset, rasueritust ja pigmentatsiooni ehk melaniini sisaldust nahas. 3. Niisuta oma nahka Tundlik nahk vajab nii hommikul kui ka õhtul niisutust. Nii kaitsed nahka niiskuskao eest ja lood tervisliku kaitsebarjääri tuule ja kahjulike keskkonnategurite eest. Tundliku naha suurimateks vaenlaseks on säilitus- ja lõhnaained ning gluteen ja nikkel. Seetõttu tuleks valida tooteid, mis vastavad „allergeenivabale filosoofiale“, mis tähendab, et tooted on säilitusainete-lõhnaainete ja gluteenivabad. 4. Puhasta oma nägu targalt Tundliku naha hoolduses on väga oluline roll hoida poore puhtana. Kindlasti vali nahapuhastaja, mis on mõeldud tundlikule nahale. 5. Vali õige higistamisvastane vahend Kindlasti tuleks valida ka tundlikule nahale mõeldud higistamisvastane vahend, mis ei ärrita nahka ning mis on alumiiniumi ja alkoholivaba. 6. Pööra tähelepanu päikesekaitsevahenditele Praegusel ajal on aktuaalne valida ka õige päikesekaitsekreem. 7. Pea meeles: pigem vähem kui rohkem