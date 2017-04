Mandlid on osa keha lümfisüsteemist, mis aitab põletikega võidelda. Kõris asudes on nad ka esimeseks mikroobibarjääriks, takistades nina või suu kaudu levivatel viirustel ja bakteritel organismi jõudmast. Kui mandlid on aga haiged, põhjustavad nad ise terviseprobleeme.

Kui kurk on pidevalt valus, võib kahtlustada, et tegu on mandlite põletikuga, mis kipub kahjustama nii neere, liigeseid kui südant, kirjutab Men´s Health ja toob välja kolm tüütut terviseprobleemi, mis haigete mandlitega kaasnevad.

Halb hingeõhk. Pool maailmaelanikkonnast kannatab halitoosi ehk halva hingeõhu käes. Kuni 90% juhtudest on põhjustatud halvast suuhügieenist, ülejäänud osa võivad põhjustada põletikulised mandlid. Mandlid on nimelt krobelised ning see annab hea võimaluse kõikvõimalikel bakteritel, surnud rakkudel ning ka limal nende pinnale koguneda. Kui näed mandlitel valgeid laike, on see just nii juhtunud. Halvast hingeõhust lahtisaamiseks pese korralikult hambaid ning kurista kurku antiseptilise vahendiga.

Valu neelamisel. Kui mandlid on suurenenud, võivad nad kurgus mõjuda võõrkehana. sel juhul on kogu aeg tunne, justkui miski asi oleks kurgus ning ka neelamisel on tunda valu. Mõnikord aitab seda olukorda leevendada soolveega kuristamine, kuid enamasti tuleb sel puhul lasta mandlid eemaldada.

Norskamine. Suurenenud mandlid võivad olla ka põhjuseks, miks inimene norskab, sest need takistavad õhu normaalset läbipääsu. Kuigi norskamine on tüütu, ei ole see iseenesest tervisele kahjulik. Kui sellega kaasneb aga ka uneapnoe, mille puhul ei jõua ajju piisaval määral hapnikku, tuleks otsida abi. Neljal sajast mehest arvatakse uneapnoe põhjuseks olevat just suurenenud mandlid. Sel puhul saab abi kas C-PAP ravist või tuleb mandlid taas lihtsalt ära opereerida.