Kui sind kimbutavad unehäired, pese hambaid hämaras vannitoas - nii tuleb parem uni.

Oxfordi neuroteadlane Russell Foster selgitab veebiportaalis Woman´s Day, et kui inimesel on raske uinuda, tuleks õhtuse hambapesu ajal vannitoas tuli kustu panna. Seda põhjusel, et tavalised lambid mõjuvad kehale ergutavalt.

Inimese sisemist kella mõjutab nimelt enim valgus. Just tänu valgusele teab keha, millal ärgata ja millal magama jääda, millal vallandada erinevaid hormoone, kuidas reguleerida kehatemperatuuri ja juhtida teisi olulisi kehafunktsioone.

Praegusel hämaral ajal on kehal aga raske normaalset rütmi hoida, sest suurem osa päevast möödub inimesel kunstliku valguse käes. Et aga korralik uni on väga tähtis, tasubki õhtul enne uinumist valgust vähendada kõigis ruumides.