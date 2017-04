On väga palju erinevaid arvamusi, kuidas seda teha. Mõned väidavad, et võti on süüa vähem ja treenida rohkem, teised ütlevad, et madala rasvasisaldusega toidud on lahenduseks, kolmandad ütlevad, et tuleks vähendada süsivesikute tarbimist. Tegelikkuses pole dieeti, mis sobiks kõigile – mis ühe heaks töötab, ei pruugi seda teha teise puhul. Ometi on mõned abinõud, mis sobivad kõigile, kes soovivad kaalu langetada.

Kiiret teed püsiva kaalulanguseni küll pole, aga on mitmeid samme, mida igaüks saab teha, et saavutada tervislik suhe toiduga ja alustada kaalu langetamist.

Apteegist on võimalik saada nö lisatuge oma kaalulangetamisele ja seda mitte ainult toodete kujul. Näiteks suuremates apteekides on võimalik lasta määrata oma kehakoostist. Kui olete saanud teada oma hetkeolukorra, tasub koos toitumisnõustajaga läbi mõelda, mida tuleks teha, et oma eesmärgid saavutada.

Olles järginud soovitusi ja teinud vajalikke muudatusi, on tore minna uuesti mõne kuu möödudes apteeki ja lasta uus kehakoostise määramine teha. Tulemused on kindlasti motiveerivad.

2. Kontrolli emotsionaalset söömist

Tihtipeale ei söö inimesed vaid sellepärast, et nad on näljased. Liiga sageli sööme lihtsalt sellepärast, et tunneme end ärevalt, igavleme, tunneme end üksi, oleme närvilised või stressis. Kui hakkad enne iga ampsu analüüsima, kas sööd vaid sellepärast, et sul oli stressirohke päev või on kõht tõesti tühi, hakkab ka kaalunumber muutuma. Mida teha aga siis, kui tunned, et oled…?

Stressis – leia tervislikum viis iseenda maharahustamiseks. Proovi näiteks joogat, meditatsiooni või lihtsalt kuuma vanni minekut.

Energiapuuduses – proovi teisi värskendamismeetmeid: kõnni ümber maja, kuula energilist muusikat või tee väike uinak.

Tunned end üksikult või on lihtsalt igav – selle asemel, et haarata lohutustoidust, helista hoopis sõbrale, kes sind naerma ajab või mine jalutama. Ükskõik kuhu, peaasi, et seal inimesi oleks.

3. Ole motiveeritud

Püsiv kaalulangus vajab seda, et teeksid oma elustiilis ja toiduvalikus tervislikke muudatusi. Kõigepealt tee muudatused oma menüüs ja seejärel lisa treeningud. Kui hakkad mõlemal rindel korraga pingutama, siis võid sellega organismi liigselt kurnata ja motivatsiooni kaotada. Need nõuanded aitavad motiveerituna püsida:

Sotsiaalne tugi tähendab palju – anna oma plaanist kaalu langetada teada oma pereliikmele või sõbrale. Teiste inimeste tugi mõjub tahtejõule hästi. Liiga kiire kaalulangus pole kunagi hea. Järjepidevus on tähtsam kui täiuslikkus. Seepärast oleks hea püstitada endale väiksed, aga selged eesmärgid. Eesmärgiks võiks seada näiteks 0,5 kuni 1 kg kaotamise nädalas. Nii kaotab keha rasva, mitte vett ja lihaseid. Kasuta erinevaid rakendusi, et progressi jälgida. Näiteks nutitelefonide äpid või lihtsalt päeviku pidamine aitab pidada eesmärki meeles. Tulemuste must-valgel nägemine aitab motivatsiooni hoida. Maga piisavalt. Vähene uni põhjustab keharasva reguleeriva hormooni languse ja tõstab samal ajal hormooni hulka, mis suurendab nälga ja isu. Seepärast võivad öövahetuses töötamine, ebaregulaarne uni või unehäired põhjustada kaaluseisakut või isegi tõusu. Proovi magada vähemalt 8 tundi.

4. Vähenda suhkru tarbimist

Enamik inimesi tarbib liiga palju suhkruid, nii et suhkrukoguste vähendamine on igal juhul tervislik. Kommide ja magustoitude menüüst likvideerimine on vaid üks lahendus. Arvatust enam suhkrut on peidetud ka mõnedesse leibadesse, purgisuppidesse ja erinevatesse kastmetesse. Võimalusel eelista puhta koostisega ja värskeid toiduaineid.

5. Leia treening, mida naudid.

Füüsiline aktiivsus aitab kiirendada ainevahetust ja parandada välimust. Pea meeles, et igapäevaselt kasvõi vähene füüsiline liikumine on parem kui üldse mitte millegi tegemine. Proovida tasub näiteks kiirkõndi koos sõbraga, tantsimist, matkamist, rattasõitu, ujumist, lendava taldrikuga mängimist või korvpalli, aga ka muid aktiivseid tegevusi.