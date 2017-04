Teedieet on asi, mida tasub proovida - see aitab kaotada ligi poolteist üleliigset kilo päevas!

Seejuures on teedieet hämmastavalt lihtne, koosnedes vaid rohelisest teest ja piimast. Kuid nende kahe koosmõju on nii võimas, et aitab lahti saada kuni pooleteisest kilost päevas, kirjutab Healthy Life Tricks.

See dieet aitab nimelt kehast väljutada kogu üleliigse vee, mis tähendab, et dieeti järgides tuleks dehüdratsiooni vältimiseks juua ka palju vett. Seda dieeti on eriti paslik pidada kevadel, sest see aitab puhastada organismi ning vähendada söögiisu.