Eda-Ines Etti – sõltumatu ja ehe

Parimad laulud sünnivad rasketel aegadel. Muusik Eda-Ines Etti (35) elus on praegu kõik hästi. Ta kulgeb rahulikus tempos ja otsib oma ideaalset lugu. Ent temagi teab, mis on läbipõlemine, tunne, et ei jaksa enam lavale minna.

Inese nädalasse mahub rohkelt eripalgelisi toimetusi ja kuidagi on kujunenud nii, et viimasel ajal näeb teda rohkem just televisioonis, saadetes “Me armastame Eestit” ja “Väikesed hiiglased”. Üha tegeleb ta ka muusikaga ning on õhtujuht.

“Nüüdseks võtan ma muusikas olemist hoopis teistmoodi. Mul ei ole vaja kogu aeg esiplaanil olla, mu elu on teistmoodi rütmis ja rahulikum. Annan uue singli või albumi välja siis, kui on õige hetk.”

Paar korda on Ines kogenud läbipõlemisi, ennekõike just muusikas. “Tundsin, et ma ei jaksa lavale minna, samu lugusid laulda ning samades kohtades esineda. Sellepärast ongi väga hea vahepeal hoopis teiste inimestega suhelda ja teises keskkonnas olla. Ma ei pea kogu aeg lavale inimeste ette astuma. See nõuab teatud vaimset kohalolekut ja võib väsitada.”

Inest on toetanud ka reisimine. “Vahel aitab aeg ja see, kui valin rohkem, kus, kellele ja kui palju ma esinen.” Suvel ootab Inest ees tuur “Laula mu laulu” ja ülesastumised oma bändiga.