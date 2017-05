Viljandi järve jooksul 59. korda osalenud mees võistles astma kiuste.

"Väga hea, et te minuga kaasa jooksete, siis ei saa keegi öelda, et ma lõikasin kuskil võsa vahel nurka," muigab Benno Viirandi, kes läbis vaatamata astmale 12kilomeetrise ringi ümber Viljandi järve.

Eilsel töörahva pühal säras Viljandis päike lagipähe ja ligemale 4000 ümber järve jooksja meeleolu oli ülev. Kolme kilomeetri järel oli see endiselt hea, kuigi silma hakkasid esimesed haavatud ja viimse piirini kurnatud.

Kohe nende järel sörkis soliidse sammuga ka peagi 84aastaseks saav Benno. "Go Benno, go!" karjutakse talle ergutuseks. Vanahärra naeratab mõistvalt ja lisab kiirust. On teda ju nõnda ergutatud Soomes, Norras, Ungaris, Kreekas ja Itaalias.