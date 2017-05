Truuväärti sõnul tuleks enne peenrasse või kasvuhoonesse askeldama minekut hinnata oma füüsilist seisundit ning vastavalt sellele valida aiatöödeks sobivad abivahendid. Näiteks võiks inimesed, kel on seljaga probleeme olnud, kasutada pika varrega kõblast ja reha. "Enne aiatöödega alustamist võiks soojenduseks teha kerge 10-15 minutit kestva jalutuskäigu," soovitab ta. Truuväärti teada levib uskumus, et enne aiatöödega alustamist võiks end venitada. "See teeb aga rohkem halba kui head," hoiatab kiropraktik.

Dr Gerly Truuväärt, kes on lõpetanud USA-s Iowas kiropraktika kolledži, rõhutab, et inimese keha on disainitud liikumiseks ja seda regulaarselt. "Eile nägin televiisoris reklaami, kus hõigati “telli auto püsti tõusmata” ja mul hakkas väga kurb," nendib Kiropraktika Stuudio tohter.

Enne aeda minekut tasuks endale päevaplaan paika panna ning seadistada telefon või taimer iga 15 minuti tagant piiksuma, tuletamaks meelde, et tööd on vaja vahetada. "Soovituslik on aiatöid teha roteeruvalt – näiteks 10-15 minutit riisuda, sama kaua rohida ja oksi lõigata,” õpetab arst. Nii toimides on võimalik vältida pikaajalist sundasendit, liigestele on mikropausid ja asendivaheldus head.

Rutiinne istumine tapab selga

"Seljahügieen on sama tähtis kui hambahügieen, kuid me ei ole seda endale teadvustanud. Tihti hakatakse oma selja peale mõtlema alles siis, kui see juba valutab," räägib kiropraktik. "Ekslikult arvatakse, et pärast pikka tööpäeva, mille jooksul kaheksa tundi istuti, on selja jaoks hea, kui minnakse tempokasse trenni või aeda riisuma. Püüe pikka istumist aktiivse liikumisega vahetult pärast kontoritööd tasa teha on aga sage seljatraumade põhjus.” Dr Truuväärt peab istuva töö juures paremaks lahenduseks päeva jooksul mitme pika pausi tegemist. Abiks on ka kontorist välja lõunale kõndimine või e-maili saatmise asemel kolleegi juurde jalutamine.

Mida teha aga siis, kui kuri on juba karjas ja selg peenras küürutamisest valus? Kiropraktiku sõnul oleneb edasine tegevus valu tugevusest ja iseloomust. "Kroonilise seljavaluga inimesed peaks valu tundes end selga solvavast tööasendist üles sirutama ja puhkama. Kui tegu on aga äkkvaluga, mida inimene varem tundnud pole, tuleks konsulteerida seljaspetsialistiga. Kui valu kiirgub jalgadesse või valuga kaasneb liikumisvõimetus, on vaja kiireloomulist kontrolli.”

Perearst suunab õige seljaspetsialisti juurde

Põhja-Eesti Regionaalhaigla neruokirurg Tarmo Areda sõnul on seljavalu üldjuhul iseparanev haigus. "Kui me räägime ainult alaseljavalust, mitte sellisest Tootsi-ishiasest, mis on jalga kiirguv valu või kui inimene on selja ära on tõstnud, siis see on tavaliselt healoomuline ja iseparanev," selgitab Areda.

Tohter märgib, et selgroog on keeruline struktuur ja seetõttu võivad valu tekitada selle erinevad osad. "Valutada võivad nii lihased, kõõlused kui selgroolülide vahel olevad väiksed liigesed. Selgroos kulgevad seljaaju ja seljanärvid ja kui neile miski peale surub, siis hakkavad needki valutama. Selg valutab ka siis, kui lülivahekettad on viga saanud või tekib lülivaheketta väljasopistus, mis venitab enda ümber olevaid kudesid,“ räägib arst probleemide mitmekesisusest.