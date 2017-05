Pea 100 000 eestlast kimbutav astma on krooniline hingamisteede haigus, mis vajab igapäevast põletikuvastast ravi. Õnneks tähendab astma ravi tänapäeval vaid kohustust teatud aegadel rohtu võtta.

„Astma on kahjuks üks sagedasemaid kroonilisi haigusi, mida põeb maailmas üle 350 miljoni ja Eestis üle 100 000 inimese,“ ütles GSK Eesti juhatuse liige ja endine kopsuarst Toomas Pruunsild. „Õnneks tähendab astma ravi tänapäeval seda, et enamikule astmaatikuile meenutab haigust ainult kohustus teatud aegadel rohtu võtta, sest moodsad ravimid hoiavad astma üldiselt hästi kontrolli all. Siiski peab patsient arvestama, et astmahood ja haiguse ägenemised on küll ajutised, aga hingamisteede põletik on püsiv. Enamik astmaatikuid peab sümptomite ennetamiseks igapäevaselt kasutama nn säilitusravi.“

„Astmaravi ajalugu on pikk ja täis igasuguseid katsetusi alates astmasigaritest, näljaravist, jämesooleloputustest, kuni insuliini süstimiseni välja, mis tänapäevases mõistes ei mahu astma puhul kuidagi tõenduspõhise meditsiini alla,“ rääkis Pruunsild. „Praegusaja standardravi on selle kõigega võrreldes väga lihtne, on kindlad meetodid ja ravimid, mis toimivad, hoiavad enamikul astmaatikutest haiguse kontrolli all nii, et elukvaliteet ei lange. Tänane astmaravi on peamiselt inhaleeritav – patsient kasutab inhalaatorit, mis suunab ravimi otse hingamisteedesse. Inhalaatorid on järjest lihtsamad ja kergesti käsitletavamad.“