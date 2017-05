Juba sel reedel toimub Tartus Heateo jooks, millega kogutakse annetusi haruldase haigusega 3-aastase Mihhaili toetuseks. Jooksurajal annab oma panuse ka jooksu patroon Tõnis Niinemets. Klubi Tartu Maratoni ja TÜ Kliinikumi Lastefondi koostöös korraldatav heategevuslik jooksuüritus leiab aset juba viiendat korda. Jooksu start antakse Tartus Tähtvere spordipargis 5. mail kell 19.00, läbitav distants on 4,5km ning rada kulgeb Dendropargis. Heateo jooksule registreerimine on tasuta, kuid stardinumbri kättesaamisel oodatakse igalt osalejalt vähemalt 1 euro suurust annetust, millele sponsorid Rehviekspert, Lasita Maja, If Kindlustus, Nutri Medical, Uus Apteek ja KeyCube.com lisavad omakorda 5 eurot iga osaleja kohta. Seega on iga osavõtja panus Mihhaili toetuseks vähemalt 6 eurot.

Mihhailil on diagnoositud harvaesinev haigus nimega Micheli aplaasia – lapsel puuduvad sisekõrva struktuurid ning ta on kurt. Poisi kuulmise taastamiseks opereeriti teda 2016. aastal Saksamaal. Operatsioonil ja sellele eelnenud visiitidel on Mihhail saanud käia tänu Lastefondi toele, sest kuigi Eesti Haigekassa tasus kõik raviga seotud kulud, on majutus- ja elamiskulud pere kanda. 2017. aastal on lapsel vaja käia veel hinnanguliselt seitse korda operatsioonijärgsetel seadistamistel ja kontrollvisiitidel, mille sõidu- ja majutuse kogukulu ulatub 9100 euroni.

Et Mihhailile toetust avaldada ja tema peret ravireiside eest tasumisel abistada, ongi head inimesed oodatud 5. mail Tartusse Tähtvere spordiparki vahvale heategevuslikule jooksule. Kõigi osalejate vahel loositakse üritusel kohapeal välja ka toredaid auhindu headelt toetajatelt. Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar loodab, et prognoositav päikeseline kevadpäev toob Tähtvere spordiparki arvestatava hulga heasoovlikke inimesi, kellele ei ole paljuks võtta ette üks meeleolukas sörk haige lapse toetuseks.