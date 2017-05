Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kõik töötajad läbivad praktilise AED koolituse, et vajadusel aidata õppehoonesse paigaldatud portatiivse elektrišoki aparaadi abil abivajajaid.



Automaatne kehaväline defibrillaator ehk AED on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõu Pille Tammpere selgitusel tõhus võimalus abivajaja elu säilitamiseks. Nimelt kontrollib ja analüüsib AED aparaadi sees olev kompuuter abivajaja südame rütmi ning annab soovitusi ja juhiseid elektrišoki teostamiseks.



„Elustatud kodanikest pääseb haiglast koju 5-10 %. Alustades äkksurma tekkimisel koheselt elustamisega, võime seda arvu kahe- või kolmekordistada,“ tõdes Tammpere. „Kui kohesel elustamisel kasutada lisaks ka vajadusel defibrilleerimist, siis võib elujäänute osakaal olla isegi 50-70%.”



Aprilli keskel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonesse paigaldatud AED kasutamiseks korraldab kõrgkool koolituse kõikidele töötajatele sõltumata nende senistest esmaabioskustest või nõuetest ametikohale - nii on koolituse esimestena juba läbinud õppejõudude kõrval ka näiteks rahvusvaheliste suhete, täienduskoolituse ja õppekorralduse spetsialistid, arendusspetsialist, kommunikatsioonijuht ja õppenõustaja.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar selgitas, et AED aparaat ja koolitus personalile on väga oluline, kuna Tartu Tervishoiu Kõrgkool pakub elanikkonnale erinevaid teenuseid, mistõttu liigub õppehoones lisaks kõrgkooliperele ka palju külalisi. “Sageli tekib südameseiskus inimestel, kes ise teavad, et neil südamehaigusi pole,“ viitas ta, et kui ühes kohas on palju inimesi, siis on ka suurem tõenäosus, et seltskonnas on potentsiaalseid abivajajaid.

Reedel alanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli personali AED koolitused jätkuvad ka maikuus, täna saavad vajalikud teadmised ja oskused järgmised 20 töötajat.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppuritel on AED kasutamine õppekavas sees ja nad omandavad selle kasutamise oskuse õppetöö käigus.