Kui soovid kodus enda jalad korda teha, on esmatähtis omada head rasplit. Tartus asuva Ilueksperdi salongi kosmeetiku Marju Maasingu sõnul peaks rasplil olema kas vahetatavad või erineva tugevusega terad. "Kui alustate paksema naha eemaldamist jämedama teraga, tuleb seda kindlasti teha peeneteralise lihvipoolega, vastasel juhul jääb tulemus kare. Kui teil on jalgadel lõhed, püüdke lihvida piki lõhet, et ei tõmbaks seda veelgi rohkem lahti," õpetab ta.

"Trendikas on olla terve ja omada ka hoolitsetud ning terveid jalgu. Seda nii meeste kui naiste seas," sõnab kosmeetik Marju Maasing. Kuna suvesoojad pole enam mägede taga, on õige aeg jalad kriitilise pilguga üle vaadata. Kosmeetik annab hüva nõu, mida pidada silmas endale kodus pediküüri tehes.

Kuidas teha jalavanni?

Maasing rõhutab, et iseendale pediküüri tehes on esmatähtis, et enne kuiva naha raspeldamist oleks jalad eelnevalt pehmeks leotatud. "Parim on teha jalavanni ja seejärel rätikuga jalad kergelt kuivatada. Seejärel raspliga, mis peaks olema peene teraselise lihviga, jalakannad ja päkad raspeldada. Jalavanni veetemperatuur võiks olla 37-39 kraadi, diabeedi korral pigem jahedam," kõneleb Maasing.

Neil, kes pikalt jalgel seisavad või on pikka maad kõndinud, tasub vanniveele jalgade kosutamiseks lisada meresoola ja eukalüpti õli. "Kuiva naha puhul on parim valik pehmendav vannivaht rosmariini eeterliku õliga. Higistavatele jalgade korral sobib vette puistata Alum kivi pulbrit," soovitab kosmeetik. Jalavanne võiks tema sõnul teha sageli, kuid see ei pea eelnema igale pediküüri tegemisele. "Jalavannid aitavad jalgu lõõgastada, parandada vereringet, vähendada higistamist, soojendada ja palju muud kasulikku," loetleb ta.

Kreemita!

Raspeldamise järel on kasulik kanda jalgadele rikkaliku koostisega jalakreemi. Seejärel tasuks jalad tõsta natukeseks ajaks põrandast kõrgemale. Kosmeetik sõnab, et igapäevaseks kasutamiseks sobivad hästi vahtkreemid, mis pole väga rasvased ja sisaldavad rikkalikult niisutavat uureat. "Kui jalad külmetavad, valige soojendav kreem. Paistes ning rahutute jalgade jahutamiseks kasutage mentooli ja piparmündiga tooteid," õpetab Maasing.

Vahel võiks end tema soovitusel hellitada ka parafiinisokkidega, mis muudavad jalatallad eriti pehmeks ja sügavniisutatuks.

"Kui soovite kreemitamise järel küüsi lakkida, puhastage küüneplaat kreemist ja kandke peale küünelakk. Tungivalt soovitatav on kasutada aluslakki, et värvilise laki pigment ei rikuks küüneplaati," lisab ta.

Milliseid vigu vältida?

Varbaküünte lõikamisel tasub olla tähelepanelik. "Kindlasti ei tasu ära lõigata varbaküünte nurki, muidu võivad need hakata sisse kasvama," manitseb Maasing. Tema sõnul tuleb juba maast madalast jälgida, et küüsi ei lõigataks liiga lühikeseks ja ümaraks.

Küünenahkade eemaldamisel tasub kasutada nahapehmendajat ning seejärel küünenahad tagasi lükata. "Oluline on küünenahku kindlasti mitte jõuliselt eemaldada ja küüneplaati tugevalt muljuda," lisab ta.

"Kui plaanite suvel toimetada mullasel aiamaal, ärge lakkige küüsi oranžide toonidega - see näitab musta randi rohkem välja. Pediküüri tegemise järel ei tohi samal päeval paljajalu kõndida värskelt niidetud murul ega puhtal mullal, sest siis määrduvad jalad tugevamalt," soovitab kosmeetik.

Trendikad varbad on mustrilised