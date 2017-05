Sellest, et inimene peab öösel korralikult magama, räägitakse palju. Kuid liiga palju head asja pole kunagi hea - unekotte ähvardavad päris mitmed tõsised tervisehädad.

Portaal Men´s Health toob välja, et tervisele ohtlikuks muutub uni siis, kui magada üle kümne tunni ööpäevas. Asi on selles, et kui uni on üle kaheksa tunni pikk, pole see kvaliteetne.Lisaks ähvardavad unekotte mitmed tõsised tervisehädad, need kuus.

* Südamehaigused. Liiga kaua magades tõuseb neisse haigestumise risk 34%.

* Ülekaal. Need, kes magavad liiga kaua, liiguvad vähem ja ei kuluta piisavalt energiat. See aga teeb paksuks ning liigne kehakaal on paljude tervisehädade põhjustaja.