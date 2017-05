Maailmas on muda kasutatud haiguste raviks juba aastasadu ning ka Eestis ulatub mudaravi traditsioon 1825. aastasse, mil Haapsalu linnapea Karl Abraham Hunnius rajas esimese mudaravila ja meelitas sellega siia inimesi ravile nii Eestist kui kaugemalt. Populaarne on see tänini – näiteks Eestimaa kagunurgas asuvasse Värskasse sõidetakse mudaravivanne saama üsna kaugelt ning spaahotellis Laine on Haapsalu ravimuda sisaldavad paketid väga populaarsed.

AS Haapsalu kuurort juhataja Irene Väli räägib, et muda keemilist toimet on palju uuritud ja mudas on leitud aineid, mis on võimelised läbi naha organismi tungima, mõjutades niimoodi organsüsteemide aktiivsust. "Ravimudad ehk peloidid on rikkad orgaaniliste- ja mineraalainete, mikroelementide, humiinainete ja rasvalaadsete ühendite poolest ning neis ei tohi leiduda organismile kahjulikke aineid," sõnab ta.

Tänu eespoolloetletule tekitab mudaravi mõnusalt lõõgastunud ja rauge enesetunde. "Lisaks sellele ravib ta kroonilisi liigeshaigusi ja psoriaasi, leevendab valusid, kiirendab ainevahetust ja rakulist uuenemist, aitab kehast eemaldada liigset vedelikku ning jääkaineid," räägib Irene Väli lisades, et mudaravi tehakse kas kogu kehale või ainult soovitud piirkonnale.

Kindlasti ei saa mudaravi puhul mööda soojuse toimest organismile. "Mudavanni võetakse kuumalt. Muda soojus on 41 - 43 kraadi ning selle mõjul leevenevad lihaspinged ja sellest tingitud lihasvalud, laienevad veresooned, paraneb kudede verevarustus. Organismist viiakse liigne vedelik välja ja sellega koos ka jääkained. Pärast vanni on nahk pehme ja niisutatud," selgitab Värska sanatooriumi ja veekeskuse ravijuht ning taastusravi arst Külli Margus.

Irene Väli räägib, et inimest mõjutab ka mudaravi mehhaaniline toime - mudaosakeste hõõrdumine ja surve naharetseptoritele, mis omakorda mõjutavad mittetahtelist närvisüsteemi. Kui protseduure võtta kuuri jagu, mõjub see organismile Väli sõnul justkui treeninglaagrina ning see omakorda paneb organid paremini tööle.

Kindlasti on muda kasutamisel ka kosmeetiline eesmärk, sest mudal on nahka toitev ja naha seisundit parandav toime.

Mudaravi leevendab Külli Marguse sõnul kroonilisi liigeshaigusi, psoriaasi, allergilist ekseemi, sellel on hea lõõgastav mõju ka maksa ja sapiteede haiguste korral. "Lisaks aitab see leevendada kroonilisi valusid, on biostimuleeriv ehk ainevahetust ja rakulist uuenemist soodustav," kõneleb ta.

Mudaravi on taastusravi arsti sõnul vastunäidustatud ägedate haigusseisundite puhul, sellised on näiteks palavik, äge põletik, haavandid nahal. Ka ei sobi muda põletikuliste veenilaiendite puhul ja tõsise vererõhuhaiguse korral, samuti operatsioonidejärgselt ja kasvajaliste haiguste puhul. Lisaks ei ole muda sobiv ka väikestele lastele. Irene Väli lisab siia nimekirja ka neeruhaigused, vaimuhaigused, raseduse ja tuberkuloosi.

Nii, nagu on erinevates piirkondades kasutusel erinevad mudad - Eesti mudamaardlatest on 12 järve ja kolm meremudaga, on ka mudaravi protseduuris erisusi.

Külli Margus räägib, et Värskas kasutatakse järvemuda üldvanne. "Järvemuda on meremudast orgaaniliste ühendite poolest kümme korda rikkam, sisaldades humiinhappeid ja väävelvesinikku," selgitab ta lisades, et Värska sanatooriumis loob unikaalse koosluse mudale Värska soolase mineraalvee lisamine.

Värskas on mudaraviks kasutusel sarkofaagi tüüpi vannid, kus saab nautida muda soojust ja pehmust. "Vanniprotseduuri saab võtta privaatselt, seega ei ole vaja ujumisriideid," sõnab ta.

Haapsalus kasutatav muda on Irene Väli sõnul meremuda, mis on valdavalt mineraalainest koosnev meretekkeline setend, mis sisaldab orgaanilist ainet üle 5% kuivainemassist.

Spaahotellis Laine lamatakse umbes veerandtunnise mudaravi protseduuri käigus rindkereni vedela ja eelnevalt soojendatud mudaga täidetud lavatsil. "Klient kaetakse kile ja tekiga, et temperatuur ei langeks ja ravi tõhusus säiliks," lausub Väli.

Tartu Tervisekliinikus kasutatakse aga hoopis merelise päritoluga Hiiumaa Käina lahe muda. Tervisekliiniku turundus- ja müügijuhi Sirle Prangeli sõnul valatakse protseduuri läbiviimiseks mudaravi lauale umbes kolme sentimeetri paksune eelnevalt soojendatud mudakiht. Muda kantakse ka kliendi jalgadele, kätele ja kõhule ning sealgi kaetakse klient paarikümneks minutiks kile ja tekiga.

Külli Margus paneb südamele, et pärast mudavanni ei ole hea kohe õue minna ja näiteks autorooli hüpata. Irene Väli lisab, et pärast mudaravi võiks hoiduda enda seebi- või dušigeeliga pesemisest. Ning kindlasti peaks puhkama, sest see, et mudaravi järgselt tekib kerge unisus, on täiesti loomulik.

Ning neil, keda kimbutavad kroonilised tõved, oleks soovitav ette võtta mitmest protseduurist koosnev ravikuur. "Kuid muda võib võtta ka ühekordselt, lihtsalt iluprotseduurina, sest pärast vanni nahk pehme ja niisutatud nii, et kreemi vaja ei lähe," lausub Margus.

Milliste tõbede puhul on mudaravist abi?

* Kroonilised ja ägedad liigeshaigused: reumatoidartriit, osteoartroos

* Nahahaigused: psoriaas, erinevad kroonilised kuivad ekseemid.

* Lihaspinged, perifeerse närvisüsteemi põletikud, kroonilised valusündroomid.