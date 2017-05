“On naisi, kes käivad salongis erinevatel kallitel karvaeemaldusprotseduuridel, kuid ikka ja jälle nendivad, et kulutatud summad ja saavutatud tulemuse ajaline kestvus on ebaproportsionaalsed. Enamus meist teeb neid protseduure kodus käepäraste vahenditega – see on soodsam, kiirem ja intiimse tegevuse tõttu kindlasti ka privaatsem. Karvade eemaldamine on tänu tehnoloogia arengule tegemas mõnes mõttes revolutsiooni, kuna saadaval on efektiivseid seadmeid ja meetodeid, mis erinevad hinna, kvaliteedi, tõhususe ja isegi valutekitamise poolest, kuid võimaldavad kodus saavutada salongihooldusega võrdväärse, aga rahakotisõbralikuma tulemuse,” selgitas Kõiv, kes tõi esile erinevate karvaeemaldusvõimaluste eeliseid ja puudujääke.

Tänapäeva naise iluarsenali kuulub kahtlemata mõni karvaeemaldusvahend. Samas on “karvaeemalduse” teema naiste jaoks pigem tüütu ja tülikas – see võtab palju aega ja raha. Kord on žiletid otsas, kord nahk kahjustatud, kord pole lihtsalt aega karvade eemaldamiseks.

Kevad on käes, mis tähendab, et kevadsuviste kleitide ja seelikute kandmine on hoogu sisse saamas. Milliseid tehnoloogilisi hooldusvahendeid kasutada, et ka sääred oleksid neis ilusates riietes siledad ja hooldatud, selgitab Philips Lumea Eesti esindaja Kerli Kõiv.

Raseerimise tulemus kestab olenevalt naha- ja karvatüübist üks kuni kolm päeva, mille järel tuleb hooldust korrata. Raseerimine sobib eelkõige jalgade, kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna hoolduseks.

“Raseerimine lõikab karva ära naha pinnalt ning annab lühiajalise tulemuse. Erinevalt mõnedest teistest meetoditest on raseerimine ohutu kõigile naha- ja karvatüüpidele, mistõttu on see ka kõige levinum koduse hoolduse viis,” tõi Kõiv esile.

Ta selgitas, et raseerijaid on kahte tüüpi: tavalised nö käsiraseerijad ja elektrilised raseerijad. “Ühekordset raseerijat on mugav ja lihtne kasutada, sest karvad saab hõlpsasti duši all olles eemaldada. Lisaks sellele on tooted ka odavad ja müügil peaaegu kõikjal. Osadel raseerijatel on kaasas vahetuslabad, mida teatud perioodi vältel tuleb vahetada ning juurde soetada. See teeb raseerija kasutamise pikemas perspektiivis kallimaks,” sõnas Kõiv.

Kosmeetikute hinnangul mõjub väga naha lähedalt raseerimine nahale tegelikult kurnavalt, mistõttu on soovituslik raseerida sooja duši all ning raseerimisjärgselt kasutada raseerimisgeeli või määrida nahka õliga. Raseerida tuleb alati karvakasvamise suunas ning puhastada raseerijat karvadest pärast igat kolme tõmmet. Pärast tuleb kindlasti jalgu kreemitada, sest nii väldid raseerimisest tingitud nahapõletikku.

“Elektriliste raseerijate eeliseks on aga kiirus. Erinevalt tavalistest raseerijatest saab elektrilist raseerijat kasutada kuiva naha peal. Mõnede nahatüüpide puhul tekitavad elekrtilised raseerijad rohkem nahaärritusi, sest masin n-ö sikutab karvu ja ärritab seega rohkem nahka,” võrdles Kõiv, kelle sõnul näitavad erinevad testid, et raseerimine on kõige valutum kodune karvaeemaldusmeetod, sest see lõikab karvad maha naha tasandilt.

Epileerimine

Epileerimise tulemus kestab oluliselt kauem kui raseerimise tulemus – 2-4 nädalat. “Epileerimine sobib eelkõige jalgade ja käte hoolduseks. Ometigi on tegemist suhteliselt valuliku protseduuriga, sest epileerimine on piltlikult öeldes nagu pintsetidega karva välja kiskumine, aga ainult selle vahega, et korraga haarab mitu epileerivat näpitsat suuremalt pinnalt rohkem karvu,” selgitas Kõiv, kes lisas, et epileerimise eelis näiteks vahatamise ees on tõhusus, eelkõige just heledate ja õrnade karvade likvideerimisel. Epileermismasin haarab ka need karvad, mis vahatamisel või kitkumisel võivad märkamatuks jääda. “Enne epileerima asumist tuleb kindlasti silmas pidada karvakasvu – karv peab olema vähemalt kahe millimeetri pikkune. Epileerimise juures on kõige olulisem puhtus. Alati on oht nahaärritusele või allergilisele reaktsioonile (kontaktdermatiit reaktsioon), millele on rohkem vastuvõtlikumad epileermise tulemusel tekkinud isegi väikesed marrastused,” rõhutas Kõiv.

Laser- ja fotoepilatsioon

Laser- ja fotoepilatsioon on püsivaima kestvusega karvaeemaldusvõimalus, mis sobib peaaegu ülekehahoolduseks.

“Kui senini on parim viis olnud salongis laseri või IPL-ga (Intense Pulsed Light karvaeemaldusseade) ja dermatoloogia abiga karvad eemaldada, siis täna lubab moodne tehnoloogia püsivalt karvad eemaldada ka kodus – Lumea fotoepilaatori tulemused on võrdväärsed salongihooldusega, kuid masina maksumus on võrreldes püsivate salongihoolduskuludega kordades soodsam,” tõi Kõiv esile tehnoloogia arenguga kaasnevaid võimalusi.

Fotoepilaatorite üldine tase on viimastel aastatel oluliselt paranenud. Seetõttu on naistel võimalik nüüd koju soetada mugavalt kasutatavaid ja pikaajalise tulemuse saavutamiseks mõeldud fotoepilaatoreid, mis on nahale ohutud ja dermatoloogide poolt heaks kiidetud.

“Fotoepilatsiooniga kaasneva valu tase võib varieeruda - mõned kirjeldavad seda tunnet nagu näpistust, teised aga tunnevad põletustunnet. Võib-öelda, et IPL on nagu “särav taskulamp” nahale. Enamik masina kasutajatest talub seda väga hästi,” selgitas Kõiv, nentides, et IPL karvaeemaldusseade aitab eemaldada sissekasvanud karvu, kui korra on karvanääps juba hävitatud, siis tagasi see enam kasvada ei saa ning probleeme ei tekita.