Kehakaalu langetamine on pikk ja väsitav teekond, mis nõuab lisaks füüsilisele vormile ka tugevat vaimset vastupidavust.

Lisaks on üleliigsetest kilodest vabaneda soovijaile iseloomulik otsida meeleheitlikult kiireid lahendusi. Kuid tegelikkuses pole vahet, millist dieeti pidadaa - oluline on hoida vaim tugev. MindBodyGreen toob välja kolm asja, mida iga kaalulangetaja meeles pidama peaks, et jääda truuks oma eesmärgile kaalu langetada kõigi raskuste kiuste.

1. Sea endale kindlad eesmärgid. Kaalu langetamist alustades küsi endalt, mida soovid sel teekonnal saavutada. Ükskõik, milline on vastus, küsi järgmisena "Miks?". Vastus sellele küsimusele püsigu sul alati silme ees ja aidaku suunata treeningut ka kõige raskematel päevadel.

2. Võta enda jaoks aega. Kõige levinum põhjus, miks inimesed oma eesmärke ei täida, kipub olema vabandus: "Mul lihtsalt ei ole aega.". Kui on soov kaalu langetada, tuleb küll maa peale tagasi tulla ja endale teadvustada, et keegi teine ei saa sinu eest ei tervislikult süüa ega trenni teha. On viimane aeg oma ajakava ümber vaadata ja prioriteedid paika seada.

3. Ära looda vaid tahtejõule. Halval päeval tekib nagunii kiusatus tellida kõige suurem saadaolev pitsa ja see üksi nahka panna. Hea uudis on aga see, et harjumused on tahtejõust võimsamad ning neid saab oma kasuks tööle panna. Näiteks saad kaalu langetamisele mõeldes keskenduda halbadel päevadel toidu asemel näiteks joogale või kickboxile. Hoia lihtsalt trenniriideid ka töö juures igaks juhuks varuks, et vajadusel end välja elama minna.