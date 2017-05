Silmapõletiku esmasteks tunnusteks on punetus ning hõõrumis-ja torkimistunne. Samuti muutuvad silmad kuivaks ja hakkavad eritama mäda. “Tihtipeale võidakse põletiku esimesi sümptomeid allergiaga segi ajada. Erinevus on aga selles, et allergia esineb tavaliselt mõlemas silmas korraga, põletik algab tihtipeale ühest ja seejärel liigub edasi ka teise silma,” selgitab silmaarst Haavel KSA silmakeskuse blogis , kuidas neil kahel asjal vahet teha.

Arsti sõnul on põletikud viiruselised, bakteriaalsed või seentest põhjustatud ning nende peamiseks eelduseks on kuivad silmad, mis loovad haiguse tekkeks soodsa pinnase. “Pikalt arvutite või muude ekraanide vaatamine, harv pilgutamine, keskküte ja siseruumide kondenseeritud õhk muudavad silmad kuivaks. Kui lisada veel mõni allergia, tuul või külm õhk, siis võib põletik tekkida ruttu,” toob ta välja põletiku soodustavad tingimused. Silmapõ letik v õ ib olla tingitud raskematest haigustest

Ka läätsede kandmine või mõnede ravimite tarvitamine võib soodustada põletiku teket. Nii tuleb hoida läätsed alati puhtana ja anda iganädalaselt silmadele puhkepäevi, niisutada oma silmi ja pilgutada sagedasti. “Soovitan lugeda ka ravimite võimalike kõrvaltoimete kohta. Näiteks antibeebipillid võivad soodustada silmapõletikku,” teab ta.

Mõned suguhaigusedki võivad teiste sümptomite seas väljenduda ka silmapõletiku näol. Näiteks Iirimaal on käesoleval aastal oluliselt tõusnud nende silmapõletikuga inimeste hulk, kellel on diagnoositud süüfilis või gonorröa. Süüfilis võib põhjustada hägust nägemist, silmade valulikkust ning valgustundlikkust. Gonorröa aga silmalaugude turset ning tugevat mädaeritist.“Kindlasti tuleks saada nendele haigustele jälile, sest silmapõletikku ravitakse teistmoodi kui neid suguhaigusi. Kui haigused jäävad aga ravita, võivad kahjustused olla pikaaegsed,” vahendab dr. Ants Haavel Iirimaa Royal Victoria silma-ja kõrvahaigla mikrobioloogia konsultandi dr Susan Knowles’ sõnu.



Peamine raviviis on spetsiaalsed silmatilgad

Kui silmad on juba põletikus ja punased, siis on eesmärgiks sellest võimalikult kiiresti terveneda. Doktor Haavel soovitab koduse meetodina kompresside tegemist, mida teha lisaks spetsiaalsetele silmatilkade kasutamisele. Kui varasemalt kasutati palju kummelikompressi, siis nüüd seda enam nii väga ei soovitata. “Kummel võib tekitada allergiat, mis põletiku ravile kaasa ei aita,” täpsustab doktor. Tema soovitab teha silmadele puhta veega sooja kompressi lausa neli korda päevas, hoides lappe silmadel 10-20 minutit. See rahustab ja puhastab silmi, aidates tasakaalustada silma niiskustaset.

Silmapõletikke ravitakse peamiselt aga tilkadega, millest paljud on apteegis ka käsimüügis olemas. Ants Haavel: “Kindlasti tuleks enne tilkade kasutamist konsulteerida arstiga. Kui tilgad ei aita ja olemist 3-4 päeva jooksul paremaks ei tee, siis tuleks taas arsti poole pöörduda, kes kirjutab välja tugevamad tilgad ja vajadusel antibiootikumid.”

Silmapõletiku ajal ei tohiks kasutada kontaktläätsesid ega silmameiki, sest need ei lase silmal rahulikult olla, segades niiskustaseme taastumist ning põletiku taandumist.

Tegelikult on silmapõletikke võimalik ka ennetada. Tuleb lihtsalt jälgida oma silmade igapäevast tervist ja hoida niiskustase tasakaalus. “Silmadele tuleks anda puhkust, mitte liiga pingsalt ja pikalt ekraane vaadata, pilgutada ja teadlikult erineval kaugusel objekte vaadata, et silmi treenida,” toob Haavel välja üldisi silmahooldusnippe.

Kuidas silmapõletikku ennetada?

* ära hõõru oma silmi

* eemalda alati meik enne magamaminekut

* ära katsu oma silmi mustade kätega

* pilguta regulaarselt

* kui tunned, et silmad on kuivad, siis loputa neid leige veega või kasuta silmatilkasid

Kuidas silmapõletikku ära tunda?

* punased silmad

* sügelus, kipitus, ebamugavustunne

* valgustundlikkus

* mäda eritus

* kuivus

Kuidas silmapõletikku ravaida?