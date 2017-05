2. Ära loe eneseabi õpikuid. Asenda need eluloo raamatutega inimestest, kes võiksid sind inspireerida.

On mõned asjad, millega saad koheselt oma tervist parandada. 10 Briti terviseeksperti panid need kirja väljaande Healthista tarvis.

3. Alusta hommikut õunäädika joomisega. Lahjenda seda toasooja veega - see ergutab sinu seedesüsteemi ning aitab kõikvõimalikud isud kontrolli all hoida.

7. Leia võimalikult palju aega, et käia paljajalu. Jalataldadel on närvid, mis stimuleerivad kõndides kogu meie keha meie enda tervise hüvanguks.

6. Too armastus ja romantika oma ellu. Mida rohkem leiad võimalusi ilusate hetkede jaoks, seda kaunim on su elu.

5. Ravi ilma medikamentideta. Parim looduslik ravim on vesi. Proovi järgi!

8. Tee seksi jaoks graafik! Just. Kiirustades ei pruugi kallima jaoks aega olla, kuid kui seks on märkmikus kirjas, ei saa sa sellest mööda hiilida. Seksil on tervisele aga palju kasulikke mõjusid.