Sulajuust on paljudes kodudes igapäevane külaline kas võileiva määrdena või näiteks ühe mõnusalt kreemise pasta koostisosana. Sulajuustumaailm on aga märksa mitmekesisem ja selle saab appi võtta palju rohkemate roogade ja kergemate suupistete valmistamisel.

Kevadiselt päikeselised nädalalõpud soosivad einestamist looduskaunites kohtades. Lõbusale piknikule või väljasõidule on mugav kaasa võtta näiteks muffineid, mida on lihtne kaasa pakkida ja mis on ühtlasi mõnusalt suupärased kõhutäited. Tavapäraseid muffineid saab erilisemaks muuta, kui kasutada nende täidises üllatuskomponendina sulajuustu, mis annab muffinitele mõnusalt kreemise ja juustuse sisu.