Igal inimesel on täiesti unikaalne sõrmejälg ja DNA. Kuid kas teadsid, et ka need kehaosad on täiesti kordumatud ja kellelgi teisel sarnaseid pole? BBC.com leidis seitse kehaosa või omadust, mis on meil kõigil erinevad.

1. Sinu kõrvad. Nad küll kasvavad, kuid sälitavad oma ainulaadse kuju.

2. Sinu keha lõhn.