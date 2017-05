Veera Bobrova sõnul tasub meeles pidada, et toidulisand ei mõju hetkega ega ka päeva-paariga – efekt saabub tavaliselt paari nädala kuni kuu pärast, sest taimsete ravivahendite mõju on leebe ja aeglane. „Seega tuleks enda turgutamisele mõelda juba tükk aega enne eksamisessiooni või pingelist eluetappi. Hea oleks teha ühe- või kahekuuline kuur,“ rõhutab Bobrova. Ta lisab, et tänapäeva üliõpilased on enamjaolt hästi informeeritud ja sageli teavad nad täpselt, mida nende organism vajab.

Aga millist preparaati valida? Esmalt soovitab Bobrova õppuritele mälu ja kontsentratsioonivõimet parandavat looduslikku toidulisandit Memoform Exam, mille koostises on närvisüsteemi tasakaalustav hõlmikpuu, energiat lisav guaraana, väsimust vähendav magneesium ning rakke kaitsev E-vitamiin.

Guaraanat kutsutakse ka looduslikuks mäluvitamiiniks ja seda on saadaval ka eraldi tablettidena. Stressi vähendava toimega on aga ka näiteks B-grupi vitamiinid.

„Mõned kursusekaaslased hakkasid kuu aega enne sessi kasutama preparaati Neurozan ja nad on kinnitanud, et see mõjub tõesti hästi – väsimusest pole jälgegi ja vaim on erk,“ kinnitab proviisor-praktikant. Neurozan sisaldab rohkesti vitamiine, mineraalaineid ja aminohappeid ning aktiveerib ajutegevust ja toetab mälu. Muuhulgas on Neurozani koostises ka toonust tõstev Q10 koensüüm.

Tegelikult sobib Neurozan mitte ainult õppuritele, vaid igas vanuses vaimse töö tegijatele, nendib apteeker. Ta lisab, et ka seda toidulisandit on soovitav kasutada kas ühe- või kahekuulise kuurina.

Keskendumisvõimet, emotsionaalset tasakaalu ja mälu parandab ka näiteks letsitiin, mis on teatavasti oluline rakumembraanide koostisosa, närvirakkude toitaine ning ajukelme põhikomponent. Nii näiteks sisaldab toidulisand nimega Terrapoint B-kompleks Letsitiin lisaks looduslikule letsitiinile B-grupi vitamiine ja magneesiumi.

Tuntud taimne vahend on ka ženšenn – Hiina loodeosas Mandžuuria mägedes kasvava taime juurtest valmistatud preparaadid ergutavad aju vereringet ning parandavad organismi vastupanuvõimet haigustele. Ženšenni võib tarvitada nii tablettide kui toonikumina.

Puhka piisavalt!

Bobrova paneb õppuritele südamele, et toidulisanditest võib küll julgesti abi otsida, aga väga oluline on ka piisavalt puhata. Seega – öösel tuleks tuupimise asemel siiski magada.

Aga mida teha, kui eksamipinge ja ärevus ei luba uinuda? „Sel juhul võib olla abi käsimüügi-preparaadist Melatoniin, seda tuleks neelata üks kapsel pool tundi enne magamaminekut. Eriti hästi mõjub see koos palderjani või melissiga – rahustavate taimsete komponentidega.“ Farmatseut lisab, et Melatoniin on apteegis saadaval ka spray-kujul, sinna on lisatud ka kannatuslille ekstrakti. „Seda preparaati olen ka ise eksamiperioodil kasutanud, mind see aitas,“ kinnitab ta.

Bobrova paneb noortele südamele, et enne uinumist ei tasuks vaadata telerit, eriti põnevus- või õudusfilme, mis stimuleerivad ajutegevust ja raskendavad uinumist. „Nii tuntaksegi ennast hommikul väsinuna ja polegi tahtmist ega jõudu õppida,“ teab ta.

Vähemalt pool tundi enne uinumist on soovitav ka kooliraamatud käest panna ning mõelda millelegi ilusale ja rahustavale.

Mõnel raskemal juhul võib unetuse raviks vaja minna ka retseptiravimeid, kuid selleks tuleks pöörduda perearsti poole.

Bobrova rõhutab ka seda, et väga tähtis on toituda tervislikult, süüa korralikult kolm korda päevas ja lisada menüüsse ka puu- ja juurvilju. „Ja ärge unustage süüa hommikueinet, mina näiteks hommikuti söön omletti ja erinevaid putrusid,“ ütleb ta.