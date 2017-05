Reet Kalamees maalib oma piltidele võimsaid valgusolendeid.

Maalija heidab külalisele pilgu ja tema pintslitõmbeist ilmuvad lõuendile sügavsinistes toonides tiivulised olendid. "Need on sinu kaitseinglid, valgusolendid," ütleb selgeltnägijast kunstnik Reet Kalamees. "Kummaline, et valisid just sinise – minu lemmikvärvi," imestab valmiva pildi omanik.

Imed aga alles hakkavad sündima. Esialgu on tunne, et pilt on lihtsalt ilus – midagi hingele. "Kui seisan maali ees ja jään seda pikemalt silmitsema, hakkab mu keha kõikuma, pea läheb mõtetest tühjaks ja hinge sugeneb isevärki rahu," kõneleb pildi kingiks saanud naine.

PEAINGLIGA: Perenaist saadab truult Peaingel Miikael ehk lumivalge kiisu. (Aldo Luud)

Pildi looja sõnul ei ole tegu millegi imeväärsega. "Iga inimest saadavad nähtamatu maailma valgusolendid: vaimsed teejuhid ja kaitsjad. Info nendest jõuab minuni energiana, mille kannan inimesele tajutavasse visuaalsesse vormi," selgitab Reet. Kui maalist kiirgav energia on väga tugev, tajub vastuvõtlik inimene seda ka füüsiliselt.