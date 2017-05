Ingver on hea asendaja aspiriinitüüpi ravimitele, eriti artriidivalude korral, sest ingverijuurel on märkimisväärne põletikuvastane toime. Värske ingveri viilu närimine on tõhus kõhuvalu ja iivelduse puhul, ka siis, kui hommikune iiveldus on põhjustatud rasedusest.

Külmaveekalade, näiteks heeringa, makrelli, tuunikala, lõhe ja sardiinide lisamine oma toidulauale aitab võidelda kroonilise valuga ning tervendada liigeseid. Lisaks aitavad kalades sisalduvad Omega-3 rasvhapped parandada südame-veresoonkonna tööd ning vähendada põletikku ümber kahjustunud kõhrede. Kala söömisest on kasu kogu organismile.

Seesamiseemned sisaldavad magneesiumi, mille kasu tervisele võiks ette lugema jäädagi. Muuhulgas aitab magneesium võidelda lihaspingetega.

Kurkum sisaldab kurkumiini, mis on samuti looduslik põletikuvastane aine. Lisades seda aromaatset kuldset vürtsi oma toidule, on road särtsakamad ja ilusama värviga ning aitavad võidelda ka valuga.

Aaloe mahl. Igaüks teab, et aaloe mahl aitab ravida põletushaavu. Kuid, aaloe mahl on ka suurepärane vahend maohaavandite leevendamiseks. Kui aaloe mahla juua kaks korda päevas, ei aita see leevendada mitte vaid mao limaskesta kahjustustest põhjustatud sümptomeid, vaid aitab kiirendada ka paranemisprotsessi.

Papaia sisaldab papaiini. Seda põletikuvastast ainet kasutatakse sageli näiteks pärast operatsiooni valu ja tursete vähendamiseks. Papaia ekstrakti võib võtta ka toidulisandina, sest see vili on täis antioksüdante ja vitamiine, mis toetavad paljusid keha funktsioone.

Jogurt sisaldab elus ja aktiivseid baktereid, mis aitavad stabiliseerida soolestiku mikrofloorat ja sellest tulenevaid tervisehädasid, näiteks valulikku puhitust.

Tulised piprad, näiteks tšilli ja cayenne´i pipar sisaldavad kapsaitsiini – kemikaali, mis on tuntud oma valuvaigistava toime poolest. Kuigi see pakub vaid ajutist leevendust, on see kiire ja tõhus valu leevendaja.