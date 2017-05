Kuigi kogu tolmust on pea võimatu täielikult vabaneda, on siiski mõned lihtsad nipid, mis aitavad parandada koduse õhu kvaliteeti ja leevendada allergikute elu ning hoida kodu tervislikku keskkonda ka meil kõigil.

Vaheta voodipesu kord nädalas. Tolmulestad, mis on nähtavad vaid mikroskoobi all, armastavad elada linadel, patjadel ja madratsitel. “Tolmulesta allergia on aastaringe probleem ning tegelikkuses on inimesed allergilised mitte tolmulestade endil, vaid nende väljaheidete suhtes. Tolmulestade vähendamiseks vaheta voodipesu iga nädal ja pese seda vähemalt 60 kraadi juures,” soovitas perearst Svea Rosenthal Kotka Tervisemajast.

Hoia kapid korras. Kapis olevad rõivad heidavad palju kiudaineid. Parim viis on hoida üleriided rõivakottides, plastpakendites ja karpides, mis lukustavad kiud ning ei lase tolmul koguneda. Abiks on isegi kõige tavalisem prügikott. Iga kord, kui avad kapi ukse, klopi nähtamatu tolm riietelt, rätikutelt ja voodipesult.

Eemalda segadus põrandalt. Ära ignoreeri põrandal laiali olevaid riidehunnikuid, mänguasju, ajakirju, raamatuid. Põrandal olevate asjade ümbert puhastamine ei aita vabaneda tolmust nende sees ja vahel.

Ütle ei vaipkatetele. See võib tunduda liialdusena, kuid põranda vaipkatted on enamasti toodetud saasteainete kiududest ning toimivad tolmulestadele magnetina. “Sageli algab probleem hoopis kontorist, kus kasutusel olevad vaipkatted pole korralikult hooldatud,” tõdes Rosenthal. Kui kõrgtasemel hooldust pole võimalik tagada, siis soovitatakse jääda lehtpuu, vinüüli, linoleumi või plaaditud põrandakatte juurde.

Vältida tasuks tolmukoguvaid vaipasid, pehme kangaga mööblit ja raskeid kardinaid. Padjad ja madratsikatted, mis on valmistatud tiheda koega kangast, võivad hoida ära suuremat tolmu, kuid neid tuleks regulaarselt kloppida värskes õhus. Kui sa ei taha kogu kodust vaipkatet eemaldada, siis vabane sellest vähemalt magamistoas. Teine variant on kasutada väiksemaid vaipu, mida tuleb pesta sooja veega vähemalt korra nädalas.

Eemalda magamistoast kõik “tolmukogujad” – pehmed mänguasjad, seinatapeet, raamatud, nipsasjakesed ja kunstlilled. Väldi nii villaseid kui ka suletekke. Eelistada tuleks ka mööblit, mis on valmistatud puidust, plastikust, nahast või vinüülist, sest seda on kergem puhastada.

“Kui vaibast loobuda ei soovi, siis kaalu investeerimist heasse tolmuimejasse, millel on kahekihiline mikrofiltriga kott või kõrge efektiivsusega (HEPA) filter, mis takistab tolmu taas õhku sattumast. Standardsete paberkottide filter segab allergeenid ning võib tolmu läbi lasta, mille tulemusel jõuab tolm tagasi tuppa,” rääkis Philipsi esindaja Karmo Sahtel uusimatest võimalustest tervise hoidmisel. Olgugi, et tõhusa filtreerimise säilitamiseks peab HEPA-filtrit iga kuue kuu järel vahetama, eemaldab see väljuvast õhust kuni 0,0003 mm suurustest tolmuosakestest 99,5% kõigist mikroskoopilistest kahjustustest, mis põhjustavad hingamisteede allergiaid.

Puhastamine. Lisaks tolmuimejaga puhastamisele, tuleks üks kord päevas niiske mopiga puhastada ka kõva põrandat (näiteks plaate või lehtpuu parketti). “Tolmuimemine võib tolmu üles kergitada ning teha õhu hullemaks seni, kuni tolm taas alla langeb. Kui oled tolmu suhtes allergiline, siis kanna koristades kindlasti maski. Kui võimalik, siis kõige parem on põranda märg-tolmuimemine. See aitab eemaldada allergeene isegi vaipkatetelt,” soovitas Sahtel ja lisas, et vaipu on võimalik edukalt puhastada ka aurupuhastajatega, sest aurusoojus tapab tolmulestad.

Puhasta ülevalt alla. Puhastamist tuleks alustada kõrgematelt pindadelt liikudes allapoole, sest nii on võimalik kinni püüda kogu tolm. Sellisel juhul on väiksem võimalus, et mõni koht jääb vahele. Tihenda ja täida praod ja lõhed, et vältida tolmu kogunemist raskesti ligipääsevatesse kohtadesse. Hoia elektroonikaseadmed tolmuvabad – puhasta neid sageli mikrokiud tolmulapiga. Väldi tolmuharja, sest see ainult süvendab olemasolevat tolmu ja põhjustab selle edasikandumist kodus. Selle asemel kasuta pindade puhastamiseks niisket lappi või rätikut. Tolmuharjaga tolmu laiali pildumise asemel kasuta mikrokiudriiet.

Vähendada niiskust. Et vähendada tolmulestade kasvu, hoia oma kodu niiskus alla 50% – seda aitab hoida konditsioneer. Kuiva ilmaga hoia aknad avatuna, nii väheneb niiskus.

Õhupuhastaja. “Inimesed on tänapäeval üha rohkem kimpus raskete allergiate või astma sümptomitega, mille leevendamiseks tasub mõelda õhupuhastaja soetamise peale. Olgugi, et õhupuhastajad filtreerivad tolmuosakesi, ei hoolitse nad tolmulestade eest, sest neid lihtsalt pole õhus. Kuigi, selleks, et õhupuhasti tõhusalt toimiks, peaks see olema pea kõigis tubades,” tõdes Sahtel.