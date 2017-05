Raseda naise ajus väheneb hallolluse kogus, kuid aju muutub sellele vaatamata efektiivsemaks, leidsid teadlased hiljuti läbi viidud uuringus.

See kõik on seotud naise ettevalmistamisega emaks olemiseks, kirjutab Healthline. Ajakirjas Nature Neuroscience ilmunud uuringu tarbeks uurisid teadlased 25 naise aju magnetresonantstomograafiaga nii rasedana kui siis, kui lapsed on sündinud. Uuringus vaadeldi ka 19 isa.

Ilmnes, et raseduse ajal väheneb naistel ajus hallolluse kogus enim oimu- ja otsmikusagaras, isade ajudes muutusi ei märgatud.

Et need ajupiirkonnad aitavad teisti inimesi tajuda ja nende tundeid mõista, võib see tulemus panna muretsema. Kuid teadlased leiavad, et tänu sellele ei tunne noored emad oma laste suhtes negatiivseid emotsioone ning suudavad imikut paremini mõista.