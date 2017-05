Üks populaarsemaid hommikusööke tunnistati 1970. aastatel kõrge kolesterooli põhjustajaks. Nüüd püüavad toitumiseksperdid muna mainet puhtaks pesta, lauldes üha ja aina kiitust sellele tervislikule toiduainele, kuid see läheb vaevaliselt. 2015. aasta toitumisjuhised lausa soovitavad süüa ühe valgu- ja toitaineterohke muna päevas süüa. Ning 2013. aasta uuring kinnitab, et need, kes sõid muna hommikusöögiks, suutsid päeva jooksul paremini oma menüüd kontrollida. Ning sööma peaks nii valgurohket munagalget kui ka munakollast, milles on samuti valke, kuid lisaks ka vitamiine D ja B12, riboflaviini, foolhapet, fosforit, seleeni ja koliini.

Ilmekas näide on see, mis juhtus munaga , kirjutab Newsmax Health.

Halvast mainest lahti saada on väga raske, ka toidul. Seda enam, et üha arenev toitumisteadus suudab leida järjest uusi terviseriske ka seni tervislikuks peetud roogadel. Kuid sama palju leitakse nendel toitudel ka tervisele kasulikke mõjusid .

Lisaks on veel seitse toiduainet, millele on liiga tehtud. Need on:

· Täispiim. 2015. aastal ilmnes 25 eri uuringutulemuste põhjal tehtud kokkuvõttes, et need, kes sõid kõrge rasvasisaldusega piimatooteid, ei olnud teistest suurema riskiga haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse või teise tüüpi diabeeti. Veelgi üllatavam, ajakirjas European Journal of Nutrition ilmunud artiklis leiti, et rasvaste piimatoodete söömine oli seotud väiksema kehakaalu ning vähenenud tõenäosusega rasvuda.

Kaheksa tervislikku toitu, millel on põhjendamatult halb maine (PantherMedia / Scanpix)

· Kookosõlil on küll kõrge küllastunud rasvade tase, mis tema mainele karuteene tegigi, kuid uuringud kinnitavad, et suur osa neist rasvadest on keskmise ahelaga triglütseriidid, mis on ühed tervislikumatest rasvadest ning mis mõjutab soodsalt ainevahetust. On ka leitud, et kookosõli kasutamine aitab kõhurasva vähendada. Et kookosõli talub kõrget kuumust, on see ka üks tervislikumaid õlisid toiduvalmistamisel.

Kaheksa tervislikku toitu, millel on põhjendamatult halb maine (PantherMedia / Scanpix)

· Kartulit on materdatud kõrge glükeemilise indeksi pärast. Kuid kartul on madala kalorsusega ja tulvil paljusid vajalikke toitaineid, näiteks kaaliumi, kiudaineid ja C-vitamiini. Kui sa sööd kartulit koos koorega, saad ka võimsaid antioksüdante. Lihtsalt ära prae kartuleid ohtras rasvas või koos peekonikastmega.

Kaheksa tervislikku toitu, millel on põhjendamatult halb maine (PantherMedia / Scanpix)

· Popkorn on ebatervislik, kui sa valmistad seda ebatervislikes õlides või mikrolaineahjus kotis, mis on vooderdatud mürgiste kemikaalidega. Kuid õigesti valmistatud popkorn on hea kiud- ja fütotoitainete allikas.

Kaheksa tervislikku toitu, millel on põhjendamatult halb maine (PantherMedia / Scanpix)

· Kohvile on süüks pandud kasvupeetuse põhjustamist ja paljude haiguste tekitamist. Nüüd on aga leitud, et inimesed, kes joovad kohvi, on 15% vähem ohustatud enneaegsest surmast. Kohvi sisaldab nimelt vananemisvastaseid flavonoide. Ära lihtsalt lisa kohvisse suhkrut ja rammusat koort.

Kaheksa tervislikku toitu, millel on põhjendamatult halb maine (PantherMedia / Scanpix)

· Avokaadod on samuti olnud põlu all kõrge rasvasisalduse tõttu, kuid nüüd on nimetatud see toitainete külluse ning heade rasvade sisalduse tõttu tõeliseks supertoiduks.