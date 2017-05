„Hemorroidsõlmed on igaühel päraku juures olemas, aga mõningatel on need suurenenud ning ripuvad nagu kotikesed, veritsevad ja valutavad. Nii nagu jalgadel veenid – need on igaühel olemas, aga osadel laienenud ja sel puhul saabki rääkida haigusest,“ selgitab Vitaclinika proktoloog Natalja Žilkina hemorroidide kui haiguse olemust. Hemorroidsõlmed on võrdlemisi sage probleem, millest eriti kõva häälega ei räägita. Natalja Žilkina sõnul on põdenud seda haigust 30-40% elanikkonnast. Sealjuures ei saa tuua välja kindlat gruppi, keda haigus kimbutab. Küll aga võib selle haiguse puhul välja tuua nii mõnedki riskifaktorid. „Hemorroidsõlmed lähevad tihti haiguslikult sel juhul, kui inimene põeb kõhukinnisust ja punnitab tihti. Samuti võivad hemorroidid tekkida neil, kes on seotud raskuste tõstmisega ja kellel on istuv töö,“ räägib Žilkina.

Ta toob näiteks autojuhid, sest neil on mitu ohumomenti koos: nad istuvad väga palju ega jõua tihti õigel ajal tualetti. „Seedetrakti seisund on hemorroidide puhul väga oluline – kui kõht käib läbi regulaarselt ning hiljem saab end külma või leige veega pesta, on väiksem tõenäosus hemorroide põdeda,“ sõnab ta.

Ei ole välistatud ka see, et hemorroidide tekkimine oleks geneetiline – veresoone sein ei ole piisavalt elastne ja venib väga kergesti. Lisaks kipuvad hemorroidid tekkima üsna tihti raseduse ajal või pärast sünnitust. „Tõepoolest on tihti hemorroide vanematel inimestel, aga asi on lihtsalt selles, et vanusega lähevadki koed üleüldiselt nõrgemaks. Seda põevad ka 30-aastased, aga aja jooksul tuleb lihtsalt probleeme juurde. Eriti, kui haigust ei ravi korralikult välja,“ lisab Žilkina. Ravi peaks kestma vähemalt kaks nädalat Natalja Žilkina sõnul annavad hemorroidid end tihti tunda tromboosi kaudu. „Sõlmeke läheb kinni, ilmneb küllaltki kiiresti äge valu ning päraku juurde tekib kõva ja valulik kumu,“ selgitab Žilkina. „Hemorroididele võib viidata ka see, et peale WC-s käimist hakkab veritsema, eriti kui kõht oli kinni. Samuti võib tekkida pressiv tunne päraku piirkonnas.“ Kui hemorroid on olnud juba kaua aega, siis võivad need hakata välja kukkuma. Esialgu hakkavad välja langema hemorroidi tipud roojamise ajal. Hiljem, haiguse progresseerumisel hakkab hemorroid tihemini välja langema – köha ja aevastamise ajal. Aja jooksul muutub hemorroidisõlmede väljalangemine püsivaks ja enam neid paigale asetada ei õnnestu. Väljalangev hemorroid võib olla märkimisväärselt ebamugav, lisaks on need altid tromboosile. Kirjeldatud probleemide tekkimisel soovitab Žilkina pöörduda arsti poole. „Need sümptomid, mis ma välja tõin, ei ole alati seotud hemorroididega. Ikka on vaja täpsem läbivaatus ja analüüside tegemine,“ nendib ta. Haige vaadatakse üle günekoloogilises toolis, kus viiakse läbi väline vaatlus pärakus ja päraku piirkonnas. Pööratakse tähelepanu naha värvile ja seisundile, anuse deformatsiooni, lööbe või fistula muutustele. Peale visuaalset kontrolli tehakse läbivaatus sõrmega. Kes on aga juba varemgi hemorroide põdenud ja teab juba oma probleemi põhjust, võib pöörduda apteeki, kust leiab käsimüügist nii küünlaid, salve kui ka geele. „Ägedad sümptomid lähevad üle nädala jooksul, kuid ravi on soovitav teha pikemalt. Et hemorroidid korduvalt ei tekiks, peab ikkagi vähemalt kaks nädalat kestma korralik ravi,“ räägib Žilkina. Oluline on õige toitumine Hemorroidide tekke vältimiseks saab ka ise nii mõndagi ära teha. „Ärge unustage korralikult toituda! Süüa tuleb kolm korda päevas, valida, mida suhu pista ja mitte seda teha liiga hilja õhtul. Samuti tuleks juua puhast vett, sest see on äärmiselt oluline meie seedesüsteemile ja limaskesta seisundile,“ räägib Natlaja Žilkina. Kel on kõrge vererõhk, peavad kindlasti oma tablette korralikult ja regulaarselt võtma. Ka spordisaalis tuleb harjutuste tegemisel ja kangide tõstmisel ettevaatlik olla, sest see võib soodustada hemorroidide teket. Kuna veresooned laienevad kuumuse tõttu, soovitab Žilkina mitte teha liiga tihti istevanne.