"Kliiniliste uuringute tulemused ja pikaajaline ravikogemus näitab, et mõnede bioloogiliselt aktiivsete ainete regulaarne manustamine aitab hoida liigeste tervist ning vältida liigeskulumise süvenemist," räägib proviisor Peeter Villako.

Ennekõike on tema sõnul soovitatav võtta aineid, mis on liigeste looduslikeks „ehitusmaterjalideks“: glükoosamiini, hüaluroonhapet, kollageeni ja kondroitiini. Need neli ainet on liigesekõhre ja liigesevedeliku peamised ja äärmiselt olulised koostisosad. "Õigem on apteegist küsida sellist preparaati, milles kõik need ained on üheskoos olemas," soovitab ta.

Villako sõnul on välja selgitanud, et ka oomega-3 rasvhapetest võib osteoartriidi korral abi olla. "Oomega-3 rasvhapped tõstavad liigeskõhre vastupanuvõimet põletikulistele protsessidele ja degradatsioonile ning aitavad kaasa liigeste liikuvusele," selgitab ta.

Liigesehädade puhul võib saada abi ka taimedest. India viirukipuu ehk Boswellia ekstraktis sisalduvad bosvellhapped suruvad põletikku maha ning aitavad suurendada liigeste liikuvust ja paindlikkust. "Apteekides on saadaval Boswellia ekstrakti sisaldavad kapslid, mille eeliseks „keemiliste“ ravimite ees on tõsiste kõrvaltoimete puudumine," lisab apteeker.