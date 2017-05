"Hoidun ekstreemsustest, et endale mitte viga teha, muidu oleks muusikal kriips peal," kõneleb Marju Länik.

Vormis - nii keha kui häält - hoiab lauljanna Marju Länikut (59) aga pidev esinemine. "Pikad esinemised ja öised kojujõudmised löövad uneaja sassi, aga eks igas töös ole oma väikesed miinused ka," kostab ta ajakirjale Mari antud intervjuus, et lauljaametis peab olema vastupidavust.

Seda saavutada aitab liikumine värskes õhus. "Tore, kui sammumõõtja telefonis jälle lustakalt teada annab, et 10 000 sammu on täna läbitud," kiidab ta lisades, et kõndides on ka hea rahulikult mõelda.