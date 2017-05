Kroonilisel haigel tasuks kindlasti suveks koguda paari nädala ravimivaru, sest suvel võib uue retsepti saamine aega võtta.

Igas suvises koduapteegis võiks kindlasti olla ka külmakott, antiseptik, valuvaigisti, esmaabivahend põletuste tarbeks ja allergiaravim.

Ent mida veel silmas pidada?

Valmistu päikesekaitseks

Päikesekaitsekreeme tuleks hakata kasutama juba kevadel, mil päike on juba üsna intensiivne. Kuna päikesekaitsekreemide valik on väga lai, siis tasuks enne ostu kindlasti teha nahadiagnostika test, mis aitab tuvastada sõltuvalt nahatüübist, millise kaitsefaktoriga kreeme tuleks eelistada. Lastele soovitame kindlasti varuda SPF 50+ faktoriga kreemi. Näiteks Avene tootevalikus on päevitusspray, mis on mõeldud spetsiaalselt lastele. See sisaldab ka termaalvett, mis rahustab ja niisutab nahka ning on veekindel. Apteegist leiab ka spetsiaalselt heledale nahale mõeldud päikesekaitsekreemi.

Kes soovib täiendavat lisakaitset päikese eest või kiiremat päevituse teket ja selle püsimist, võiks teha läbi beetakaroteeni sisaldavate preparaatidega kuuri.

Igaks juhuks võiks valmistuda ka selleks, kui päike liiga teeb. Selle tarbeks võiks koduapteek sisaldada teepuuõli sisaldavat jahutavat geeli või aloe-geeli.

Ära ei tohi unustada ka huulte väga õrna nahka. Paljudes apteegivalikus olevates huulepalsamites on ka päikesekaitsefaktor. Need, kellel on soodumus huuleherpese tekkeks, saavad varuda herpese vastase kreemi, et see esimeste sümptomite tekkimisel oleks kohe käepärast võtta.

Külmetus ei hüüa tulles

Päikeseliste, kuid muutlike ilmadega võib teinekord ära ununeda tõsiasi, et isegi suvel valitseb külmetuse oht. Seepärast tasuks koju varuda ka preparaate nii palaviku, valu, nohu kui ka köha vastu. Hea oleks kui apteegikarpi kuuluks ka termomeeter ja palavikualandajad. Vanematele lastele sobivad paratsetamool ja ibuprofeen, imikutele võiks aga olla varutud vastavad ravimid siirupi või küünalde kujul. Pea meeles, et täiskasvanul pole alla 38-kraadist palavikku vaja alati alandada, sest palavik on organismi kaitsereaktsioon haigusega võitlemisel.

Kurguvalu leevendamiseks varu ravimikappi imemistablette ja spreisid, nohu jaoks on hea abimees meresoolalahus, mis aitab taastada nina normaalse talitluse ja kergendab nina kaudu hingamist. Hea oleks võimalikku külmetust ka ennetada, näiteks greibiseemneekstrakti tilkade abil, mis tugevdavad immuunsüsteemi.

Eriti kerge on külmetuda lastel ja täiskasvanutel, kelle immuunsüsteem võib olla nõrgem või kes ei süvene iga ilma puhul sobiliku riietuse valimisse. Igal juhul tasub riietuda kihiliselt, et palavaga kihi haaval riietust vähendada või külma korral lisada.

Traumade vastu

Kuna suvel on liikumist ja jooksmist rohkem, siis võiks ravimikarp sisaldada ka erineva suurusega plaastreid. Põletustele, villidele, lõikehaavadele ning marrastustele ja kriimustustele sobivad uudsed hüdrokolloidplaastrid, mis kiirendavad haava paranemist, leevendavad valu ja aitavad ennetada põletiku tekkimist. Hüdrokolloidplaastrite eelis on ka see, et haavakoorikut, mis aeglustab paranemist, ei teki. Plaaster imab endasse haavaeritise, reageerib sellega luues niiske keskkonna, mis soodustab paranemisprotsessi.

Lastega peredele kuluvad kindlasti marjaks ära ka erinevad desinfitseerivad vahendid nagu spreid ja lahused marrastuste ja väiksemate haavade korral. Igaks juhuks oleks hea oma koduses ravimikapis hoida ka sidemeid ja haavatampoone, mis aitavad peatada verejooksu.

Seedeprobleemid

Aeg-ajalt kimbutavad meid kõiki ka suvel seedeprobleemid ning seetõttu võiksid koduses apteegis olla ka söetabletid, probiootikumid ja kõhuvalude jaoks No-Spa. Kui oled endale liiga teinud tooreste maasikate või õunte söömisega, siis tasuks kõhuvalu leevendamiseks korraga sisse võtta 2-3 söetabletti ja juua kummeli või köömneteed.